齋煲劇都抵！ Telecast M40 Plus平板，全高清大熒幕、大容量電池，可4G上網，千元有交易！

（圖片由作者提供）



M40 Plus設有200 萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）



機身設有立體聲揚聲器。（圖片由作者提供）



機底備有用以連接專用磁吸鍵盤的專屬介面。（圖片由作者提供）



M40 Plus機背用上金屬物料，並配以磨砂工藝和圓滑邊框來增加手感。（圖片由作者提供）



設有500萬像素主鏡頭，惟拍攝質素一般。（圖片由作者提供）



千元Android平板向來選擇不多，近期就有一款Telecast M40 Plus出現，$1,180的定價就擁有全高清大熒幕、大容量電池等規格。最特別是M40 Plus還支援4G上網，兼可作語音通話，通訊功能與傳統智能手機看齊。

M40 Plus採用傳統的平板設計，機身設有立體聲揚聲器及設有用以連接專用磁吸鍵盤的專屬介面，全黑色機背用上金屬物料，並配以磨砂工藝和圓滑邊框來增加手感。M40 Plus設有10.1吋1,920 x 1,200解像度IPS熒幕，擁有不俗的顯示質素，也內置了6,000mAh電池。很可惜M40 Plus只支援12.5W充電，需要較長時間才能為平板充滿電。

M40 Plus特色是設有雙SIM卡插槽，支援雙4G上網之餘，還可作語音通話。不過M40 Plus沒有傳統手機聽筒的關係，語音通話就必須透過機身的揚聲器進行，又或者連接藍牙耳機。另一方面，M40 Plus用上Unisoc T610處理器，內置4GB記憶體及128GB儲存（支援microSD記憶卡）。安兔兔測試有21萬多分，效能不是很突出，但日常使用或播放影片仍是流暢。





採用USB Type-C介面充電，旁邊還有音量鍵。（圖片由作者提供）



M40 Plus支援雙SIM卡，其中SIM 2與microSD記憶卡共用。（圖片由作者提供）



採用原生的Android用戶介面，沒有多餘的應用程式。（圖片由作者提供）



內置電話功能，可直接作語音通話。（圖片由作者提供）



M40 Plus用上Unisoc T610處理器，安兔兔測試有21萬多分，效能不是很突出。（圖片由作者提供）

M40 Plus備有500萬像素主鏡頭和200萬像素前置鏡頭，提供基本的拍攝功能，包括AI拍攝和夜景模式等，不過鏡頭質素只是一般，筆者只能說有勝於無。此外，M40 Plus的功能基本上和傳統Android手機無異，搭載Android 10作業系統，也採用原生的Android用戶界面，沒有多餘的應用程式，給筆者的使用體驗就是放大了熒幕的手機。



總結

M40 Plus雖然不是完美，包括沒內置NFC功能、鏡頭質素一般等，但考慮到其低廉的定價及支援4G上網，已經勝過所有缺點，筆者覺得單是用來「煲劇」已經值回機價。





作業系統：Android 10

處理器：Unisoc T610 1.8GHz八核

記憶體：4GB ROM / 128GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,920 x 1,200像素，10.1吋多點觸控IPS熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/3/5/7/8/20/34 / TDD-LTE Band 38/39/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0

鏡頭：200萬像素自動對焦（前置） / 500像素自動對焦（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo

電池：內置式6,000mAh

體積：241 X 159 X 9.2毫米

重量：520克

售價：$1,180

查詢：鵬勃電子 2717 8131







同場加映：Huawei五千價位筆電MateBook D 15

Huawei推出了價錢相宜的筆記本電腦MateBook D 15，採用金屬一體化機身設計，擁有15.6吋16:9全高清 IPS 全面屏及87%屏佔比，16.9毫米厚度配以1.56 kg重量算輕巧。MateBook D 15搭載第 11 代 Intel Core i5處理器，內置8GB DDR4記憶體和512GB PCIe SSD，也配備隱藏式鏡頭、支援指紋解鎖及Wi-Fi 6連線等功能。



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