Nothing Phone（1）登場！大玩燈效，可識別來電者身份、顯示充電狀態，透明機背眼前一亮！

Nothing繼推出ear （1）耳機後再進軍手機市場，首部登場的產品有Phone（1）。縱使Phone （1）只有中階手機規格，但機身設計在手機來說是有突破，透明機背設計配以LED燈組成的Glyph介面，有眼前一亮的感覺。

（圖片由作者提供）

Phone（1）用上開孔式熒幕，設有 1,600萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

6.55吋熒幕支援屏下指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

Phone （1）透明機背內藏了以900枚LED燈製成Glyph介面。（圖片由作者提供）

Phone （1）擁有兩個同是5,000萬像素的主鏡頭。（圖片由作者提供）

機底設有USB Type-C介面，支援33W快速充電。（圖片由作者提供）

繼續走透明風的Phone （1），整體設計與市場上的手機相若，備有黑、白兩色選擇，其機背由400多個零件組成，採用了Gorilla Glass 5玻璃，從外可看到手機內的鏡頭、無線充電圈等組件。手機所用的物料亦算是很環保，官方稱金屬邊框由100%再生鋁製成；超過50%的塑膠零件則來自生物基及可回收資源。

Phone （1）的透明機背內藏了以900枚LED燈製成Glyph介面，能透過燈光效果來識別來電者身份、提示應用通知，以及顯示充電狀態等等，在設定中亦可逐一作出相關的顯示設置。開啟相機攝影時，Glyph介面還可當作補光燈使用，翻轉Phone （1）也能切換至靜音模式及以Glyph介面啟動燈光通知。

機身右側設置了音量鍵。（圖片由作者提供）

電源鍵則設於機身右側。（圖片由作者提供）

Phone （1）設有雙SIM卡插槽，惟不設microSD記憶卡插槽。（圖片由作者提供）

Phone （1）備有8GB + 128GB、8GB + 256GB及12GB + 256GB三個版本，雖手機外表吸引，但規格只屬中階水平，包括用上Snapdragon 788G+處理器、內置4,500mAh電池，支援33W快速充電、15W無線充電及5W反向無線充電；熒幕則為6.55吋FHD+ OLED熒幕，支援120Hz刷新率、240Hz觸控採樣率及HDR10+顯示。

Phone （1）擁有兩個同是5,000萬像素的廣角及114°超廣角的主鏡頭，以及1,600萬像素前置鏡頭，其中廣角鏡頭用上Sony IMX766感光元件，能拍攝高水準的影像，而提供的拍攝功能機與其他手機沒分別。

Phone （1）的Glyph介面在設定中可逐一作出相關的燈光顯示設置。（圖片由作者提供）

內置了連接Tesla汽車的Connect to Tesla功能。（圖片由作者提供）

手機提供的拍攝功能機與其他手機沒分別。（圖片由作者提供）

Phone （1）用上Snapdragon 788G+處理器，安兔兔測試分數接近59萬，效能一般。 （圖片由作者提供）

Phone （1）廣角鏡頭使用Sony IMX766感光元件，能拍攝高水準的影像。（圖片由作者提供）

總結

筆者初次接觸Phone （1）時，還以為它只是一部純採用透明機背設計的手機，不過當見到Glyph 介面就有耳目一新的感覺，可是功能上卻與其他品牌的手機相同。順帶一提，即日至7月31日，獨家發售商csl在尖沙咀K11 Musea開設期間限定店，可即場試用或購買Phone（1），買機還會附送ear （1）耳機或快速充電器。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 778G+ 2.5GHz八核

記憶體：8/12GB RAM / 128/256GB ROM

顯示屏：2,400 x 1,080像素，6.55吋多點觸控OLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/34/38/39/40/41/66 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,600萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素114°超廣角（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置4,500mAh

體積：159.2 x 75.8 x 8.3毫米

重量：193.5克

售價：$3,699 （8GB + 128GB）/ $3,999（8GB + 256GB）/ $4,399（12GB + 256GB）