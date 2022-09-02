Sony另一迷你旗艦登場！Xperia 5 IV實機試玩！高水準拍攝、遊戲直播功能，規格更強！

Sony繼Xperia 1 IV及Xperia 10 IV後，另一迷你旗艦手機Xperia 5 IV終於正式發表。相對於上代的Xperia 5 III，Xperia 5 IV有更強的規格，亦擁有Xperia 1 IV的效能、拍攝體驗，以及遊戲直播功能，卻以親民的定價發售。





Xperia 5 IV的前置鏡頭像素提升至1,200萬，另外也保留了前置立體聲揚聲器。

手機換上Corning Gorilla Glass Victus保護，具備IP65/IP68防水防塵功能。

Xperia 5 IV的三個主鏡頭同是1,200萬像素，其中廣角及遠攝鏡頭提供光學防震功能。

提供黑、白、錄三色機身選擇的Xperia 5 IV，設計幾乎和Xperia 5 III相同，保留了立體聲揚聲器，也具備IP65/IP68防水防塵功能，不過機身尺寸更迷你。手機換上Corning Gorilla Glass Victus保護，SIM卡插槽亦改設在機底，同時機身取消了Google助理按鍵。





耳機插孔仍加以架留，支援Sony 360 Reality Audio音效。

機底設有USB Type-C介面，支援30W有線快充。

Xperia 5 IV機身設有音量鍵、快門鍵和整合指紋感應的電源鍵。

手機支援雙SIM卡，也支援microSD記憶卡。

Xperia 5 IV提供黑、白、錄三色機身選擇。

Xperia 5 IV與Xperia 1 IV一樣配備Snapdragon 8 Gen 1處理器，內置8GB記憶體和256GB儲存，整體效能尚算頂級。是次Xperia 5 IV將電池容量提升至5,000mAh，並新增15W無線充電功能，手機亦支援30W有線快充，官方稱30分鐘可充電50%。

Xperia 5 IV和上代型號同樣配備6.1吋FHD+ HDR OLED熒幕，支援120Hz刷新率及240Hz觸控率，熒幕亮度更提高了50%。Xperia 1 IV加入的專業錄音功能Music Pro也出現在Xperia 5 IV，同時也支援360 Reality Audio、DSEE Ultimate、LDAC 與 Dolby Atmos 等音效技術。





Xperia 5 IV內置的Photography Pro提供不同拍攝模式，也支援20fps HDR連拍。

Xperia 5 IV也加入了Xperia 1 IV的專業級Video Pro拍攝功能。

支援不同的音效功能，包括360 Reality Audio、DSEE Ultimate、360 RA Upmix 與 Dolby Atmos 等。

Xperia 5 IV拍攝的相片質素與Xperia 1 IV同樣是高水準。

Xperia 5 IV依舊有三個用上Sony Alpha相機技術的主鏡頭，分别是16mm超廣角、24mm廣角及60mm遠攝，其中廣角及遠攝鏡頭提供光學防震功能，三個鏡頭均支援20fps HDR連拍、120fps慢動作拍攝及60fps AF/AE曝光計算，而眼頭及物件追蹤功能仍有所保留。此外，Xperia 5 IV也加入了Xperia 1 IV的專業級Video Pro拍攝功能，前置鏡頭像素也提升至1,200萬，擁有更大的1/2.9吋感光元件，令自拍可得到更高影像質素。

總結

以$6,999的定價來說，Xperia 5 IV比Xperia 1 IV便宜了二千多元，但整體的使用體驗卻完全相同，無疑是擁有較高的性價比，筆者認為是迷你旗艦多媒體手機是不二之選。

另一方面，Xperia 5 IV將於9月17日正式發售，即日至9月16日預售期間，訂購可獲贈抗菌原廠手機套及第二年原廠保養，同時也能以優惠價$999加購WF-1000XM4無線降嘈耳機、$799加購Linkbuds無線降嘈耳機及$1,540加購Vlog自拍套裝。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,520 x 1,080像素，6.1吋多點觸控HDR OLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/25/26/28/29/34/38/39/40/41/46/66 / 5G N1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2 / LTE / HSDPA / HSUPA / 3G / EDGE / GPRS

鏡頭：1,200萬像素（前置） / 1,200萬像素標準 + 1,200萬像素2.5倍光學變焦 + 1,200萬像素124°超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galilei/Beidou/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置5,000mAh電池

體積：156 x 67 x 8.2毫米

重量：172克

查詢：Sony 8203 8863

售價：$6,999