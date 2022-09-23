Apple iPhone 14 Pro Max繼續熱炒！內在美才是關鍵，提升熒幕解像度，新增極穩定拍攝影像！

每年有新iPhone推出，必定成為炒家目標，剛推出的iPhone 14系列也不例外，惟發售至今，唯有iPhone 14 Pro Max「炒得起」，其中1TB型號更有超過三千元利潤。筆者曾在旺角先達廣場，看見有外籍人士一次過交收超過二百部iPhone，相信與炒賣有直接關係。

（圖片由作者提供 ）

iPhone 14 Pro Max的Face ID組件由瀏海變成「動態島」形式出現。（圖片由作者提供 ）

iPhone 14 Pro Max依然採用玻璃外殼，當中以新加入的暗紫色最受歡迎。（圖片由作者提供 ）

同樣配備3個主鏡頭及LiDAR 感測器，其中廣角鏡頭提升至4,800萬像素。

機底只有Lightning介面及揚聲器。（圖片由作者提供 ）

說回iPhone 14系列，依然是iPhone 14 Pro Max最受注視，新加入的暗紫色最受歡迎。 坦白說，iPhone 14 Pro Max的設計與上代幾乎一模一樣，不論是機身還是主鏡頭佈局，可是內在美才是新iPhone關鍵。外觀上唯一的分别，只有Face ID組件由瀏海變成「動態島」形式出現，為配合這個新設計，Apple特意加入互動介面，配合對應的應用程式如Apple Music，讓「動態島」有隱形之功效。

機身左側設有音量鍵及靜音切換鍵。（圖片由作者提供 ）

電源鍵設在機身右側。（圖片由作者提供 ）

香港發售的iPhone 14 Pro Max支援雙SIM卡，依舊以底面插入型式出現。（圖片由作者提供 ）

Apple特意加入互動介面，配合對應的應用程式如Apple Music，讓「動態島」有隱形之功效。（圖片由作者提供 ）

筆者試用的是iPhone 14 Pro Max，是次除了有上代iPhone 13 Pro Max的特色，更加強了硬件規格，用上A16仿生晶片，配合6GB記憶體有極高使用的流暢度，而配備的6.7吋超級Retina XDR熒幕解像度略有提升，提供2,796 x 1,290 解像度之餘，更最高支援2,000 nits亮度。iPhone 14 Pro Max內置4,323mAh電池，支援20W有線充電、MagSafe 15W及Qi 7.5W無線充電，官方稱有線充電35分鐘可獲50%電量。

iPhone 14 Pro Max搭載iOS 16，新加入自定鎖機畫面功能。（圖片由作者提供 ）

電影效果模式仍有保留著，更新增了可帶來極穩定的影像的動作模式。（圖片由作者提供 ）

iPhone 14 Pro Max拍攝的相片依然極高質素。（圖片由作者提供 ）

拍攝能力依舊是iPhone 14 Pro Max的特色，前置鏡頭依然是1,200萬像素，不過光圈提升至f／1.9，更支援4K HDR影片攝錄。三個主鏡頭則為4,800萬像廣角，以及同時1,200萬素的超廣角和長焦，提供3倍光學變焦及15倍數碼變焦，亦支援新一代的光學防震。拍攝功能方面，整體與上代相若，但就新增了可帶來極穩定的影像，猶如拿著雲台攝錄的動作模式。不過使用這個動作模式，就必須在充足光線的場合下才有最好的效果。

總結

雖然數代的iPhone外型上沒差别，可以筆者覺得iPhone 14 Pro Max以內在美取勝，這些看不到的改變卻帶來極好的使用體驗。可是就算你想入手，最快都要11月才有貨，可見iPhone 14 Pro Max有極高需求。

作業系統：iOS 16

處理器：Apple A16 Bionic

記憶體：6GB RAM / 128GB/256GB/512GB/1TB ROM

顯示屏：2,796 x 1,290像素，6.7吋多點觸控OLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / UMTS 850/900/1700/1900/2100MHz / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/66 / TD-LTE Band 34/38/39/40/41/42/46/48 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/30/38/40/41/48/66/70/77/78/79

通訊：802.11 ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,200萬像素（前置） / 4,800萬像素標準 + 1,200萬像素120°超廣角 + 1,200萬像素長焦（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/Beidou / NFC / Face ID

電池：內置4,323mAh鋰電池

體積：160.7 x 7.85 x 77.6毫米

重量：240克

售價：$9,399 (128GB) / $10,199 (256GB) / $11,899 (512GB) / $13,599 (1TB)