Honor 70拍攝力強！高質鏡配自家運算平台拍出優質影像！加入Vlog模式自動追蹤主角

Honor繼Magic4 Pro後，再推出中階手機Honor 70，以拍攝為主打功能。Honor 70設計與Huawei P50 Pro極之相似，並以$3,699的定價推出，給筆者的感覺就是P50 Pro的平價版。





（圖片由作者提供）

Honor 70設有 2,200萬像素前置鏡頭。

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手機支援屏幕指紋解鎖功能。

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Honor 70機背與P50 Pro同樣採用「萬象雙環」設計，鏡頭組件依然設於圓環內。

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配備三個主鏡頭，包括5,400萬像素廣角、5,000萬像素超廣角及200萬像素景深鏡頭。

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筆者說Honor 70外表與P50 Pro相似，原因是Honor 70擁有幾乎一模一樣的正面，機背亦同樣採用「萬象雙環」設計，鏡頭組件依然設於圓環內。Honor 70備有銀、黑、綠三色機身選擇，在光線照射下能呈現不同效果，其中筆者試用的銀色加入了菱格紋理，是三個色系中最特别的一款。





機身右側設有音量鍵和電源鍵。

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手機採用USB Type-C介面，支援66W有線快速充電。

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Honor 70支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

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Honor 70採用Snapdragon 778G+處理器，內置8GB記憶體及256GB儲存，安兔兔測試分數有55萬多，效能不是頂級，不過使用起來仍流暢。手機亦支援5G連線，並內置了4,800mAh電池，支援 66W快速充電，跟機也附有66W快速充電器 ，官方稱20分鐘能充電至60%電量。

Honor 70搭載6.67吋2,400 x 1,080解像度OLED雙曲面螢幕，支援屏幕指紋解鎖、120Hz更新率、300Hz觸控採様率、100% DCI-P3廣色域及10.7 億原色顯示，更提供1,920Hz高頻PWM調⁠光⁠技術，整體螢幕規格媲美旗艦手機。

拍攝是Honor 70主打環節，配備了三個主鏡頭，包括5,400萬像素廣角、5,000萬像素超廣角及200萬像素景深鏡頭，另外也設有3,200萬像素自拍鏡頭。其中廣角鏡頭用上1/1.49吋的Sony IMX800感光元件，配合自家的Image Engine運算平台能拍攝出質素很好的影像。Honor 70的拍攝功能基本上與之前推出的Magic4 Pro相同，但就加入了Vlog模式，啟動後攝錄時能自動追蹤拍攝主角。





手機加入了Vlog模式，啟動後攝錄時能自動追蹤拍攝主角。

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螢幕支援120Hz更新率和300Hz觸控採様率。

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Honor 70採用Snapdragon 778G+處理器，安兔兔測試有55萬多分。

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5,400萬像素廣角鏡頭用上Sony IMX800感光元件，配合自家的Image Engine運算平台能拍攝出質素很好的影像。

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總結

Honor 70價格合理，又有全面的功能，以中階手機來說算是不俗，較可惜沒主鏡沒設光學防震功能，以及機身只設有單聲道揚聲器，略嫌美中不足。另一方面，Honor也推出了Pad 8平板，以纖薄機身及12吋大螢幕做賣點，定價為$2,599，有機會筆者再為大家介紹。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 778G+ 2.5GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,400 x 1,080像素，6.67吋多點觸控OLED

制式：GSM / WCDMA / FDD-LTE / TD-LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,400像素廣角 + 5,000 萬像素超廣角 + 200萬像素景深（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置4,800mAh

體積：161.4 x 73.3 x 7.91毫米

重量：178克

售價：$3,699

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103

