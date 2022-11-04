Honor Pad 8超薄平板：12吋熒幕+內置8個揚聲器+自動切換音效模式，聲畫水準高！

Honor在發表新手機Honor 70的同時，也一併推出了入門級Pad 8平板。Pad 8主要定位在影音功能，擁有12吋熒幕、內置8揚聲器及超薄機身設計，並以$2,599定價發售，屬於家用平板的好選擇。

（圖片由作者提供）

Pad 8採用超薄設計，厚度只有6.9毫米，藍色一體化鋁金屬外殼加上520克重量，單手拿著也不覺得重。機身設有八個揚聲器，分别為四個高音及四個低音，兼支援Honor Histen及DTS：X Ultra音效，觀看影片或收聽音樂時能自動切換音效模式。此外，Pad 8擁有12吋2,000 x 1,200解像度IPS熒幕，提供87%屏佔比及可顯示10.7億色彩，更通過德國萊茵低藍光認證，有極高的影音體驗。

Pad 8熒幕左上角設有500萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）

Pad 8採用超薄設計，並採用藍色一體化鋁金屬外殼。（圖片由作者提供）

設有500萬像素鏡頭，只提供基本的拍攝功能。（圖片由作者提供）

Pad 8用上Snapdragon 680處理器，內置6GB記憶體及128GB儲存，安兔兔測試有27萬多分，效能不高但足夠日常使用及觀看串流影片。平板亦內置7,250mAh電池兼支援22.5W快速充電，官方稱能播放14小時線上或10小時離線影片。拍攝功能方面，Pad 8就有兩個同是500萬像素、主要用於視像通訊的前後置鏡頭，提供一般的攝影功能，拍攝質素不是太好。

機身右側設有電源鍵和音量鍵。（圖片由作者提供）

Pad 8機身設有八個揚聲器，分别設於機身兩側。（圖片由作者提供）

採用USB Type-C介面充電，還有另外四個揚聲器。（圖片由作者提供）

Pad 8搭載Magic UI 6.1用戶介面，提供的功能與Honor手機相若，不過就內置了多屏協作功能，連接Honor手機後可在平板直接操作手機或接聽來電。另一方面，Pad 8也提供智能多視窗功能，可將應用程式分割於熒幕左右兩側使用，更能以浮動視窗形式開啟額外兩個應用程式，亦即是能同時開啟四個應用程式。

Pad 8搭載Magic UI 6.1用戶介面，提供的功能與Honor手機相若。（圖片由作者提供）

Pad 8也提供智能多視窗功能，在同一畫面最多能同時開啟四個應用程式。（圖片由作者提供）

支援Honor Histen及DTS：X Ultra音效。（圖片由作者提供）

Pad 8採用Snapdragon 680理器，安兔兔測試有27萬多分，效能不高。（圖片由作者提供）

總結

筆者試用完Pad 8後，無論功能、用戶介面，以至與手機的協同功能，感覺很有Huawei MatePad系列的味道。Pad 8帶來有水準聲畫效果，更可配合另購的專用鍵盤保護套及手寫筆使用，以二千中的定價發售來說，筆者覺得是吸引。順帶一提，Honor也推出了Honor 70新配色「冰島幻境」，在光線不同角度照射下會出現幻化色彩。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 680 2.4GHz八核

記憶體：6GB RAM / 128GB ROM

顯示屏：2,000 x 1,200像素，12吋多點觸控IPS

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.2

鏡頭：500萬像素（前置） / 500像素（後置）

電池：內置7,250mAh

體積：278.54 x 174.06 x 6.9毫米

重量：520克

售價：$2,599

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103