Redmi Pad：全球首部獲SGS低藍光認證平板！極佳影音體驗，超薄輕身，性價比高

小米旗下的紅米一向都以低價手機取悅消費者，不過近日就在港推出了首款平板Redmi Pad，擁有不俗的效能及影音功能。Redmi Pad以定價$2,099發售，雖比國內版本售價貴了一點，但在同級平板中仍擁有高性價比。

（圖片由作者提供）

Redmi Pad超薄輕巧，機身以一體成型設計，備有灰、銀、綠三色機身選擇，厚度只有7.05毫米，重量亦只是445克，加上窄邊框熒幕有極好的外觀。Redmi Pad機身內置立體聲四揚聲器，支援Dolby Atmos音效，兼配備10.61吋2,000 × 1,200解像度熒幕，更是全球首款獲得SGS低藍光認證的平板電腦，兼支援90Hz熒幕刷新率，擁有極好的視聽體驗。

熒幕上方設有800萬像素105°超廣角前置鏡頭，支援視像通話是自動追蹤主體的FocusFrame 技術。（圖片由作者提供）

Redmi Pad超薄輕巧，機身以一體成型設計。（圖片由作者提供）

備有800萬像素主鏡頭，提供基本的拍攝功能。（圖片由作者提供）

Redmi Pad機身內置立體聲四揚聲器，支援Dolby Atmos音效。（圖片由作者提供）

Redmi Pad搭載MediaTek Helio G99八核處理器，內置6GB記憶體及128GB儲存，並支援microSD記憶卡。平板內置8,000mAh 電池，支援18W 有線快充，官方稱可連接播放21小時影片或玩遊戲12小時。此外，Redmi Pad 配備兩個800萬像素的前後置鏡頭，其中前置鏡頭為105°超廣角，支援視像通話是自動追蹤主體的FocusFrame 技術 ，不過這個功能要透過軟件升級才能用到。

採用USB Type-C介面充電，支援18W有線快充。（圖片由作者提供）

機側設有電源鍵。（圖片由作者提供）

平板可透過microSD記憶卡擴展儲存空間。（圖片由作者提供）

搭載MIUI 13的Redmi Pad，功能與其他Redmi手機相若，不過為了加強平板使用體驗，Redmi Pad支援左右分屏及浮動視窗功能，在同一畫面最多可同時開啟三個應用程式，同時在播放影片時也可打開影片工具箱，提供錄製熒幕、投映及截圖等功能。

Redmi Pad支援90Hz熒幕刷新率，亦支援智能刷新率切換。（圖片由作者提供）

在播放影片時可打開影片工具箱，提供錄製熒幕、投映及截圖等功能。（圖片由作者提供）

Redmi Pad支援左右分屏及浮動視窗功能，在同一畫面最多可同時開啟三個應用程式。（圖片由作者提供）

搭載MediaTek Helio G99 八核處理器，安兔兔測試有接近26萬分數，效能屬於中等。（圖片由作者提供）

總結

相對於同價位的平板，筆者覺得Redmi優勝的地方是擁有吸引的外型設計，整體規格也算是中上，極適合觀看影片及收聽音樂的需要。

作業系統：Android 12

處理器：MediaTek Helio G99 2.2GHz八核

記憶體：6GB RAM / 128GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,000 x 1,200像素，10.61吋多點觸控熒幕

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.3

鏡頭：800萬像素105°超廣角（前置） / 800萬像素（後置）

電池：內置8,000mAh

體積：250.38 x 157.98 x 7.05毫米

重量：445克

售價：$2,099

查詢：小米3077 3620

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