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28/12/2022

智能裝置體驗提升！SmarTone Solutions聯同TP-Link推家居Wi-Fi方案，接收訊號零死角？

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    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　相信不少人裝修家居時都想加入智能裝置，家中的Wi-Fi連接能力會成重點。近日SmarTone 旗下的SmarTone Solutions 就聯同TP-Link 推出「All-in-One 網絡解決方案」，透過新推出的網絡硬件提升家居的Wi-Fi體驗。

 

（圖片由作者提供）

 

　　這個「All-in-One 網絡解決方案」主要由三合一網絡控制器ER7212PC、入牆式AX3000 AP EAP650-Wall及吸頂型AX11000 AP EAP690E HD組成，配合不同的單位面積而套用適合的Wi-Fi AP。SmarTone商業市場部主管梁文畧稱這個「All-in-One 網絡解決方案」會應用於新住宅項目，讓住戶入伙後即能享用，就算現居的地方也能選用這個方案。

 

SmarTone商業市場部主管梁文畧（左）與TP-Link港澳負責人歐澤鑫。（圖片由作者提供）

 

Wi-Fi方案背後大腦

 

　　三合一網絡控制器ER7212PC可算是整個方案的大腦，集VPN 路由器、PoE+交換機、網絡控制器於一身，能統一管理不同類型的室內外Wi-Fi AP，包括支援未來推出的Wi-Fi 7，並可透過雲端或Omada手機應用程式來遠程管理網絡。產品提供四個千兆WAN/LAN及8個千兆PoE+ LAN介面，提供110W的總電源輸出，可直接利用PoE+ LAN介面供電給AP或IP鏡頭等網絡裝置。

 

 ER7212PC提供四個千兆WAN/LAN及8個千兆PoE+ LAN介面。（圖片由作者提供）

 

可透過雲端或Omada手機應用程式來遠程管理網絡。（圖片由作者提供）

 

入牆式AP融入家中

 

　　EAP650-Wall的86mm x 86mm迷你機身支援PoE供電，只需一條Cat 6 LAN線即能供電及連接網絡，可直接安裝入牆，外觀和電掣差不多，表面亦設有信號燈提示連線情況。產品支援雙頻AX3000 WiFi 6 速度及160MHz頻寬，提供獨立Wi-Fi開關鍵，並設有一個1Gbps有線網絡介面連接其他網絡裝置。

 

 EAP650-Wall可直接安裝入牆，外觀和電掣差不多。（圖片由作者提供）

 


設有一個1Gbps有線網絡介面連接其他網絡裝置。（圖片由作者提供）

 


可根據家居實際需要設計不同的AP，以Mesh Wi-Fi形式達至訊號零死角。（圖片由作者提供）

 

2,000個用戶同時連接

 

　　TP-Link亦針對家中面積較大，又或者是商場、學校或辦公室等高密度環境推出了吸頂型設計的AX11000 Wi-Fi 6E AP EAP690E HD。產品採用6GHz頻段來極低干擾及支援四頻並發 (6GHz + 5GHz-1 + 5GHz-2 + 2.4GHz) 來增加連線速度，最多可同時讓2,000個用戶連接，以及提供可發揮4800Mbps 6GHz Wi-Fi 網速的10Gbps LAN有線連接。此外，EAP690E HD用上Omada Mesh 技術延伸 Wi-Fi 覆蓋，優化無縫漫遊網絡體驗。

 

 EAP690E HD針對高密度使用環境而設。（圖片由作者提供）

 

TP-Link未來亦會推出Wi-Fi 7 AP，到時只要更換硬件即能升級。（圖片由作者提供）

 

 

 

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