$1,699抵價入手平板電腦！Doogee全新T20：規格比同級平板強！支援4G上網，跟機送觸控筆+保護套

Doogee（道格）這個品牌可能大家感覺陌生，不過它一向推出智能手機及平板產品，最近就有代理將Doogee全新平板T20引入香港市場。T20不單設計吸引，規格亦比同級平板強，支援4G上網，跟機附送觸控筆及保護套等配件，定價更只是$1,699。

T20採用原生的Android用戶界面。

音量鍵及電源鍵設於機身左上方。

T20採用超薄設計，厚度只有7.9毫米，機背用上金屬物料，並備有灰、綠及藍三色選擇，加上478克的重量有很好的手感。機身設有四個立體聲揚聲器及獲得Hi-Res Audio認証，同時也配備獲得TUV SUD低藍光認證的10.4吋熒幕，提供1,200 x 2,000解像度、支援DCI-P3廣色域顯示及擁有81%屏佔比，不論聲畫的表現，T20都是極有水準。

平板設計吸引，機背用上金屬物料，並備有灰、綠及藍三色選擇。

機身左右兩方設有四個立體聲揚聲器。

T20備有雙SIM卡插槽，其中一個插槽與記憶卡共用。

T20用上Unisoc T616八核處理器，內置8GB記憶體，更可透過內置儲存擴展技術提供額外7GB記憶體，變相有15GB記憶體供系統使用。此外，平板內置256GB儲存、支援microSD記憶卡，以及內置8,300mAh電池與支援18W快速充電。還還有的是， T20還可插入SIM卡連接4G網絡，更可當一般手機作語音通話，與其他千元平板相比，T20擁有較好的規格。

T20用上Unisoc T616八核處理器，安兔兔測試有接近26萬分。

平板內置8GB記憶體，更可透過內置儲存擴展技術提供額外7GB記憶體使用。

採用USB Type-C介面充電，支援18W快充。

縱使T20的拍攝功能不是主打，可是仍配置了1,600萬像素主鏡頭及800萬像素前置鏡頭，並提供多種拍攝模式，包括慢動作及專業模式等，無論拍攝功能及影像質素均勝過同級平板。

縱使T20的拍攝功能不是主打，可是仍提供多種拍攝模式。

設有1,600萬像素自動焦主鏡頭。

T20熒幕上方設有800萬像素前置鏡頭。

筆者覺得T20最吸引之處是配件齊全，跟機已經附送了保護套及可作熒幕上直接書寫及操作平板觸控筆，更可另購專用鍵盤保護套及2,048級壓力解控筆，這方面無其他同價位平板能及。

跟機附送了摺疊式保護套。

另外也附送觸控筆，可作熒幕上直接書寫及操作平板。

設有專用介面用以連接專用鍵盤保護套。

總結

T20定價較高是事實，不過筆者覺得論設計、規格及配套卻是值回機價，尤其是內置了256GB儲存空間及記憶體擴展功能。如讀者有意入手，筆者建議最好多加$200一併購買T20的專用鍵盤保護套，連機價都只是$1,899，但換來旗艦平板的使用體驗。

T20的專用鍵盤保護套採用磁吸式設計及備有觸控板，定價$200。

作業系統：Android 12

處理器：Unisoc T616 2GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,200 x 2,000像素，10.4吋多點觸控IPS熒幕

制式：GSM Band 2/3/5/8 / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/3/5/7/8/20 / TDD-LTE Band 38/39/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0

鏡頭：800萬像素（前置） / 1,600萬像素自動對焦（後置）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo / FM收音機

電池：內置8,300mAh

體積：245.8 x 155.6 x 7.9毫米

重量：478克

售價：$1,699

查詢：浩華科技3586 2208