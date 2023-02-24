Nokia再推新平板！ T21設主動式手寫筆+可變電腦外置熒幕，配完整通訊功能，實用性超高！

Nokia再度推出平板，是次有T21，單看型號已知是T20的後繼型號。T21以 $2,198的定價發售，不單規格全面提升，更加入主動式手寫筆及支援及可變成Windows電腦的外置熒幕，同時也可4G上網及作語音通話，更擁有兩年作業系統升級，屬於大品牌「抵玩」之選。

T21仍然採用簡約設計，炭灰色機身支援IP52防水防塵，機背及邊框用上鋁金屬物料，天線部份更採用60%回收塑料製造。產品配備10.4英寸1,200 x 2,000像素熒幕，獲得SGS低藍光認證和鋼化玻璃保護，還配置了立體聲揚聲器的OZO Playback音效，無論播放影片或音樂都有高水平的視聽體驗。

T21機背及邊框用上鋁金屬物料，天線部份更採用60%回收塑料製造。

機頂設有電源鍵和左聲道揚聲器。

機底則有USB Type-C介面、耳機插孔及右道聲揚聲器。

音量鍵設在機身右側。

T21搭載Unisoc T616 1.8GHz八核處理器，內置4GB記憶體和128GB存儲空間，也可透過microSD記憶卡擴展，亦有兩個同是800萬像素的前後鏡頭，以及內置8,200mAh電池及支援18W快速充電。值得留意是，T21是 支援NFC功能，可直接用平板以Google Pay付款，更支援4G上網及語音通話功能，基本上是一部全功能的大熒幕Android手機。

熒幕上方設有800萬像素前置鏡頭。

配備800萬像素自動對焦主鏡頭，惟影像質素只屬一般。

T21設有雙SIM卡插槽，其中SIM2插槽與microSD記憶卡共用。

支援4G上網及語音通話功能，基本上是一部全功能的大熒幕Android手機。

相機應用程式提供多項攝影功能。

T21用上Unisoc T612 1.8GHz八核處理器，安兔兔測試分數只有19萬多，惟無損使用的流暢性。



筆者覺得T21比同級平板優勝，主因提供了兩個觸特功能，首先是加入了Wacom WGP及Wacom Active ES 2.0 技術的主動手寫筆支援，配合對應的主動手寫筆即可用來繪圖或手寫記事，也提供了Wacom Notes、Bamboo Paper及Sign PDF等應用程式配合使用。另一方面，T21備有第二熒幕功能，與Windows電腦以無線連接在同一網絡內，即可變成外置熒幕使用。

T21備有第二熒幕功能，無線連接Windows電腦即可變成外置熒幕使用。

T21支援Wacom WGP及Wacom Active ES 2.0 技術的主動手寫筆，系統中也提供手寫筆的設定。

T21保留了Google Entertainment Space和Google Kids Space兩個功能。

總結

筆者近期介紹過多部入門級平板，唯獨是T21才有NFC功能，加上原生Android作業系統的體驗及依舊有Nokia提供的二年系統升級和3年的定期安全性更新，這幾方面已經取得不少分數，還未計算第二熒幕及主動手寫筆支援。總括來說，T21是一部高度實用性的平板，功能足以取代千元手機，定價也是極有競爭能力。



作業系統：Android 12

處理器：Unisoc T612 1.8GHz八核

記憶體：4GB RAM / 128GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,200 x 2,000像素，10.36吋多點觸控

制式： GSM / WCDMA / LTE

通訊：802.11 b/g/n/ac / Bluetooth 5.0

鏡頭：800萬像素（前置） / 800萬像素自動對焦（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Galileo / NFC / FM收音機

電池：內置8,200mAh鋰電池

體積：7.5 x 157.3 x 247.5毫米

重量：466克

售價：$2,198