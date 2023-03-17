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17/03/2023

首度在港推出！$7,000有找！OPPO Find N2 Flip：特大熒幕兼拍攝力強！巿場最平摺疊手機

#數碼潮物 #摺機 #Find N2 Flip #Oppo #手機 #特大熒幕 #摺疊手機 #臉型解鎖 #拍攝功能 #Android 13 #雙主鏡頭 #快速充電 #指紋感應器 #Android #5G
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　OPPO自發表摺疊手機Find N2 Flip後即受注目，全因這部手機設計吸引，加上特大外熒幕及擁有不俗的攝影功能。這邊廂香港亦在發表後隨即推出市場，並以定價$6,999的定價發售，是市場上最便宜的摺疊手機。

 

（圖片由作者提供）

 

　　Find N2 Flip採用豎摺式設計，機身用上玻璃物料，配以鋁金屬邊框帶來很好的手感，亦支援IPX4生活防水。手機使用第二代Flexion Hinge鉸鍊關節技術，可將熒幕調校成不同角度，打開後也幾乎看不到主熒幕中的摺痕，更通過TÜV Rheinland獨立認證，能承受超過40萬次的摺疊和展開。最大特色是Find N2 Flip設有3.26吋外熒幕，在摺疊情況下可用來接聽來電、回覆訊息及控制音樂播放等功能。

 

Find N2 Flip設有3.26吋外熒幕，亦配備雙主鏡頭。（圖片由作者提供）


機身用上玻璃物料，配以鋁金屬邊框帶來很好的手感。（圖片由作者提供）

 


Find N2 Flip使用第二代Flexion Hinge鉸鍊關節技術，可將熒幕調校成不同角度。（圖片由作者提供）

 


打開手機後幾乎看不到主熒幕中的摺痕。（圖片由作者提供）

 


 主熒幕上方設有3,200萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

 

　　Find N2 Flip的AMOLED內熒幕為6.8吋，提供2,520 x 1,080解像度，以及支援120Hz刷新率及240Hz觸控採樣率，有很好的顯示質素。規格方面，手機用上MediaTek Dimensity 9000+處理器，內置8GB記憶體及12GB儲存，更可將儲存空間變成額外8GB記憶體性使用，即總共有16GB，有頂級效能表現。此外，Find N2 Flip內置4,300mAh電池，支援44W快速充電，官方稱23分鐘可充滿50%電量。

 

 機身設有音量鍵及整合指紋感應器的電源鍵，並支援臉型解鎖。（圖片由作者提供）

 


USB Type-C介面支援44W快速充電，跟機也附有67W充電器。（圖片由作者提供）

 


Find N2 Flip設有雙SIM卡插槽，支援5G雙卡雙待功能。（圖片由作者提供）

 

　　Find N2 Flip同樣內置OPPO自家開發的MariSilicon X NPU晶片來提升影像質素，更搭載Hasselblad手機影像系統，配備5,000萬像素廣角、800萬像素超廣角及3,200萬像素前置鏡頭，提供了Hasselblad專業模式及Hasselblad XPAN模式，影像質素比其他摺疊手機高。為了配合外熒幕使用，自拍時可利用外熒幕來觀看自拍畫面，亦設有雙預覽功能，讓內外熒幕同時顯示拍攝的景像。

 

Find N2 Flip的外熒幕自拍時可顯示自拍畫面。（圖片由作者提供）

 

 外熒幕在摺疊情況下可用來接聽來電、回覆訊息及控制音樂播放等功能。（圖片由作者提供）

 


相機提供了Hasselblad專業模式及Hasselblad XPAN模式。（圖片由作者提供）

 


Find N2 Flip搭載Dimensity 9000+處理器，安兔兔測試獲得分數超過87萬。（圖片由作者提供）

 


配合Hasselblad手機影像系統及MariSilicon X NPU晶片下，Find N2 Flip拍攝的影像畫質勝過其他摺疊手機。（圖片由作者提供）

 

總結

過去摺疊手機給人的話柄是實用性不高，可是筆者試用過Find N2 Flip後，見到不論設計、機身、拍攝能力都有極高水準，最重要是定價相宜，筆者覺得是目前最完美的摺疊手機。順帶一提，OPPO為Find N2 Flip用家提供每個保修年度4 次免費熒幕保護膜更換服務，亦可用$300加購一年保養，以及$600購買屏碎保一年計劃。

 

作業系統：Android 13

處理器：MediaTek Dimensity 9000+ 5G 3.2GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：720 x 382像素，3.26吋多點觸控AMOLED（外熒幕） / 2,520 x 1,080像素，6.8吋多點觸控AMOLED（主熒幕）

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / TDD-LTE Band 38/39/40/41 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/32/66 / 5G n1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置4,300mAh鋰電池

體積：166.2 × 75.2 × 7.45毫米 （展開） / 85.5 × 75.2 × 16.02毫米（摺疊）

重量：約191克

售價：$6,999

查詢：OPPO 3896 7699

 

 

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