高CP值手機唔使$2,400！小米全新Redmi Note 12 Pro 5G登場！高規格影音體驗，配旗艦手機鏡頭

小米宣佈在港推出全新Redmi系列手機，當中以Redmi Note 12系列的Note 12 Pro 5G最值得留意。該手機定位為中階手機，卻擁有旗艦手機質素的鏡頭，加上高規格熒幕及大容量電池，$2,399起的定價即能入手，屬於高性價比之選。

Note 12 Pro備有128GB及256GB版本，設計與上代的Note 11系列相近，厚度只有7.98毫米，機身纖巧有不俗的手感，並提供了藍、黑、白三色機身選擇。手機設有立體聲揚聲器，且支援Dolby Atmos音效，而熒幕就用上6.67吋FHD+ 柔性AMOLED熒幕及以Corning 第五代大猩猩玻璃覆蓋，支援120Hz刷新率及DCI-P3廣色域，更支援Dolby Vison及HDR 10+顯示，加上最高900 尼特峰值亮度，帶來高規格影音體驗。

機背採用鏡面設計，設有藍、黑、白三色選擇，但很容易占上指紋。

機身右側設有音量鍵及整合指紋感應器的電源鍵。

Note 12 Pro備有雙SIM卡插槽，惟不支援microSD記憶卡。

Note 12 Pro配備MediaTek Dimensity 1080八核處理器，內置8GB記憶體，更可透過記憶體擴展功能，提供最多5GB額外記憶體。在這個配合之下，安兔兔測試分數有接近45萬，加上機內擁有12 重石墨散熱片冷卻系統，長時間操作手機時降低內核溫度。另一方面，Note 12 Pro內置了5,000mAh大容量電池，支援67W快速充電，

Note 12 Pro配備MediaTek Dimensity 1080八核處理器，安兔兔測試分數有接近45萬。

Note 12 Pro內置8GB記憶體，更可透過記憶體擴展功能，提供最多5GB額外記憶體。

機頂設有耳機插孔及紅外線埠。

採用USB Type-C介面充電，並支援67W快速充電。

拍攝能力是Note 12 Pro一大特色，主因是配置了Sony IMX766感光元件5,000萬像素OIS防震鏡頭，拍攝質素極有水準，甚至媲美部份旗艦手機，另外手機也設有800萬像素119°超廣角和200萬像素微距，以及1,600萬像素前置鏡頭。相機提供拍攝功能與其他小米的手機相若，包括內置AI拍攝功能及手動模式等，亦可攝錄4K解像度影片。

Note 12 Pro熒幕採用開孔式設計，設有 1,600萬像素前置鏡頭。

Note 12 Pro設有三個主鏡頭，其中5,000萬像素OIS防震鏡頭用上Sony IMX766感光元件。

相機提供拍攝功能與其他小米的手機相若，包括內置AI拍攝功能及手動模式等。

由於搭載高品質素的關係，Note 12 Pro拍攝質素極有水準。

總結

縱使Note 12 Pro機價本身已經便宜，不過4月1至23日的米粉節限定優惠中，購買128GB機價減$100、256GB更減$200，變相兩個版本的定價只相差$200，亦由於手機不設記憶卡的關係，筆者建議最好買256 GB的版本。此外，筆者試用的是黑色Note 12 Pro，機背採用鏡面設計很容易占上指紋，使用時還是配合跟機的透明機套為妙。

作業系統：Android 12

處理器：MediaTek Dimensity 1080 2.6GHz八核

記憶體：8GB RAM / 128GB/256GB ROM

顯示屏：2,400 x 1,080像素，6.67吋多點觸控柔性AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / LTE FDD Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 / LTE TDD Band 38/40/41 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,600萬像素（前置） / 5,000萬像素標準 + 800萬像素119°超廣角 + 200萬像素景深（主鏡頭）

其他：GPS/Galileo/Beidou/Galileo / NFC / 指紋感應器

電池：內置5,000mAh鋰電池

體積：162.99 x 76 x 7.9毫米

重量：187克

售價：$2,399（128GB）/ $2,688（256GB）

查詢：小米 3077 3620