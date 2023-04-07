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07/04/2023

$3,998入手Samsung Galaxy A54！擁大電量大熒幕 + 5G鏡頭全面升級，更強夜攝表現！

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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　Samsung Galaxy A系列向來都是中階手機之代表作，近日分别推出了Galaxy A54 5G和Galaxy A34 5G，單看數字就知是上代的後繼型號。兩款手機都帶來更強的夜攝表現，亦擁有大電量及大熒幕，當中較高規格的Galaxy A54 5G最值得留意。

 

（圖片由作者提供）

 

　　Galaxy A54 5G與同系列手機外觀看起來沒有區別，只是鏡頭位置設計稍有不同，機身同樣支援IP67防水防塵，兼提供了紫、青、黑、白四種顏色可選。手機配備6.5吋Infinity-O FHD+ Super AMOLED熒幕，支援屏幕指紋解鎖和120Hz刷新率，亮度更提升至1,000 nits，在戶外也能清晰地顯示。

 

Galaxy A54 5G用上Infinity-O FHD+ Super AMOLED全屏幕，設有3,200萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

提供屏幕指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

Galaxy A54 5G沿用同系列的設計，只是鏡頭位置設計稍有不同。（圖片由作者提供）

Galaxy A54 5G配備三個主鏡頭，分别是標準、超廣角和微距。（圖片由作者提供）

 

　　Galaxy A54 5G搭載了Samsung自家的Exynos 1380處理器，內置8GB記憶體和256GB儲存，依舊有RAM Plus功能可將內置儲存變成最多8GB額外系統記憶體，也支援microSD記憶卡。從安兔兔的測試結果看，Galaxy A54 5G的得分超過50萬，效能比上一代的Galaxy A53 5G有所提升。此外，Galaxy A54 5G內置5,000mAh大容量電池，支援25W快速充電，官方稱30分鐘可充電至50%。

 

機身右側設有音量鍵及電源鍵。（圖片由作者提供）

USB Type-C介面設於機底，支援25W快速充電。（圖片由作者提供）

Galaxy A54 5G支援雙卡雙待，其中SIM 2插槽與記憶卡共用。（圖片由作者提供）

Galaxy A54 5G保留了RAM Plus功能，可將內置儲存變成最多8GB額外系統記憶體。（圖片由作者提供）

 

　　Samsung首次將旗艦手機的Nightography概念引入至Galaxy A54 5G，除了配備All-pixel自動對焦功能提升夜景拍攝能力外，更用上支援1.5 ° OIS光學防震的5,000萬像素主鏡頭，也可配合VDIS技術提高攝錄影片時的穩定性。另一方面，手機備有1,200萬像素123°超廣角、500萬像素微距鏡頭及3,200萬像素自拍鏡頭，支援2倍光學和10倍數碼變焦。

 

相機的拍攝功能與Samsung其他Galaxy手機相若。（圖片由作者提供）

從安兔兔的測試結果看，Galaxy A54 5G的得分超過50萬，效能比上一代有所提升。（圖片由作者提供）

用上升級版的5,000萬像素主鏡頭，拍攝畫質媲美旗艦級手機。（圖片由作者提供）

 

　　Samsung另一款手機Galaxy A34 5G可算是Galaxy A54 5G的平價型號，定價為$2,998。該手機用上MediaTek Dimensity 900 2.6GHz八核處理器、內置128GB儲存、8GB記憶體、5,000mAh電池、支援IP67防水防塵及擁有6.6吋Infinity-U FHD+ Super AMOLED熒幕。另外也設有4,800萬像素光學防震主鏡頭、800萬像素123°超廣角、500萬像素微距及1,300萬像素自拍鏡頭，機身則提供紫、青、銀、黑四色選擇。

 

 

（圖片由作者提供）

 

總結

 

　　不論是Galaxy A54 5G或Galaxy A34 5G，筆者認為兩者走的都是實用型路線，整體功能均貼近旗艦手機Galaxy S23系列，包括支援Samsung Wallet。同帶一提，現時購買上述兩款手機均有YouTube Premium、Spotify Premium及Adobe Lightroom試用，而Samsung Wallet更提供多項優惠獎賞。

 

作業系統：Android 13

處理器：Samsung Exynos 1380 2.4GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,080 x 2,340像素，6.6吋多點觸控Infinity-U Super AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78\

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素標準 + 1,200萬像素123°超廣角 + 500萬像素微距（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS / NFC /  屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh鋰電池

體積：158.2 x 76.7 x 8.2毫米

重量：202克

售價：$3,998

查詢：Samsung 3698 4698

 

 

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