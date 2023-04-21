  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
手機情報站
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

21/04/2023

AOHI高品質充電線：支援240W+可自由組合長度！同場加映：Linksys 5G CPE路由器

#數碼潮物 #手機 #充電線 #手機配件 #AOHI #高品質 #耐用 #數據傳送速度 #充電 #路由器 #Linksys #流動網絡
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

    手機情報站

    本欄每周更新

　　無論大家使用任何品牌的手機，充電線都會是必備的配件之一。近日有代理由入了一款AOHI推出的「未來創意充電線」，定價$488比市面上任何同類充電線貴，但換來卻是高品質及使用彈性。

 

(相片由作者提供)

 

　　未來創意充電線由四條線材組成，分别是0.1米長的USB-C to USB-C、0.1米長的USB-C To Lightning、0.9米長的延長線及2.6米的彈簧延長線。設計上的特别之處，是未來創意充電線可透過延長線自由配搭長度，更付有扭動式金屬扣來鎖緊，將所有線材連接後，最多可延長至2.6米，足夠滿足不同環境下使用的需要。

 

未來創意充電線由四條線材組成，分别是0.1米長的USB-C to USB-C、0.1米長的USB-C To Lightning、0.9米長的延長線及2.6米的彈簧延長線。(相片由作者提供)

未來創意充電線可透過延長線自由配搭長度，最多可延長至2.6米。(相片由作者提供)

 

　　質素是未來創意充電線最大特色，用上5mm粗的線材，並以PU物料外層及TPE 物料內層，配合鋁合金接駁頭，官方稱能通過30,000 次以上的屈折測試。此外，官方稱產品的扭動式金屬扣可承受5kg拉力，而彈簧延長線更可承受 10kg 的拉力，提供極高耐用程度。

 

連接線材時可透過扭動式金屬扣來鎖緊，官方稱這個扣可承受5kg拉力。(相片由作者提供)

 

　　規格方面，線材支援最高480Mbps數據傳送速度，更設有三色指示燈，充電時能顯示充電速度狀態。USB-C to USB-C線內置用以識别連接裝置類别的E-Marker晶片，並支援PD 3.1、PE、QC、PPS等充電協議，最高支援240W功率；而USB-C To Lightning線內置了C94晶片，擁有Made for i-Devices（MFi）認證，能為iPhone、iPad及iPod充電，支援最高27W功率。

 

接駁頭設有三色指示燈，充電時能顯示充電速度狀態。(相片由作者提供)

跟機也附有一個矽膠套，用以收納所有線材。(相片由作者提供)

 

查詢：鵬勃電子 2717 8131

 

同場加映：Linksys夥拍csl推出5G CPE路由器

 

　　Linksys新推出的FGW5500 5G CPE路由器為上代FGW3000 的後繼型號，用上Qualcomm SDX62 5G 模組，支援5.4Gbps無線傳送速度的WiFi 6，最多可同時連接250個裝置，擁有3,000平方尺的覆蓋範圍。FGW5500支援5G流動網絡，插入SIM卡後即能上網，機身亦設有WAN/LAN連線埠，可配合2.5G光纖寬頻使用，同時加入了RJ11標準電話線界面，支援SIP網絡通率協定的VoIP語音服務。FGW5500定價為$2,999，選用csl $168月費計劃的私「家」寬頻服務及承諾使用37個月，更可免費擁有。

 

(相片由作者提供)

(相片由作者提供)

Linksys同場亦推出Hydra Pro 6E三頻AXE6600 Mesh WiFi 6E路由器，定價$2,699，登記網上行2,500M光纖入屋寬頻亦可享月費優惠。(相片由作者提供)

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應

更多手機情報站文章

你可能感興趣

#數碼潮物 #手機 #充電線 #手機配件 #AOHI #高品質 #耐用 #數據傳送速度 #充電 #路由器 #Linksys #流動網絡

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk