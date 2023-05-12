Amazfit T-Rex Ultra運動智能手錶：防撞防水設計，支援 GPS 定位，全天候使用必備！

作業系統：Zepp OS 2.0

儲存：2.3GB

顯示屏：454 x 454像素，1.39吋圓形AMOLED

通訊：Wi-Fi / Bluetooth 5.0

其他：雙頻6 衞星定位系統 / BioTracker PPG生物辨識感測器 / 10ATM防水

電池：500mAh

體積：173 x 77 x 10.4毫米

重量：89克

售價：$3,498

查詢：LRT 2395 3913

針對戶外活動的智能手錶選擇甚多，Amazfit新推出的T-Rex Ultra，就以全天候使用及防撞設計為主打，不單可記錄運動數據，更支援6 衛星 GPS 定位及健康監察功能，相對於其他同類產品功能全面。

T-Rex Ultra設計上與傳統智能手錶相若，備有黑、啡兩色選擇，錶身設有四個按鍵用來操作。不過為應付戶外活動的需要，T-Rex Ultra 的錶背及按鈕加入了防泥沙設計，兼用上高強度 316L 不鏽鋼錶殼，並通過MIL-STD-810G軍用認證標準，可在低至-30度的環境下使用，同時手錶T-Rex Ultra亦通過EN13319及ISO6245兩個國際公認的潛水配件標準認證，擁有10 ATM防水能力。

T-Rex Ultra設有1.39吋、454 x 454解像度的AMOLED圓形熒幕，最高提供1,000 nits亮度，並內置2.3GB可用儲存空間。手錶內置500mAh電池，一般使用下擁有20天續航能力，在低溫環境下，啟動GPS功能也能使用10小時。此外，T-Rex Ultra支援6個衛星系統及L1、L5雙頻GPS定位，提供精準的定位能力，更能匯入路線及配合離線地圖使用。

T-Rex Ultra內置不同感測器，可提供不同實時數據，可透過氣壓計預早發出風暴及海拔高度上升過快等警告，更內置BioTracker PPG生物識別傳感器，利用一鍵測量功能，可在45秒內獲取心率、血氧飽和度及壓力水平三項數據。 手錶內置162種運動模式，包含不同運動類別，亦內置運動訓練功能，啟用後能自動識別出25種力量訓練動作，並能分析訓練時對應的使用肌肉群組及強度。

其他功能方面，T-Rex Ultra搭載Zepp OS 2.0作業系統，支援更換錶面及可自行安裝應用程式，更可在手錶直接回覆WhatsApp或Messenger等訊息，收到通知也會直接在手錶顯示。手錶也可配合Zepp應用程式查看運動及訓練數據，所記錄的健康資訊，亦可以與Apple Health或Google Fit同步。

總結

筆者試用過不少運動手錶，不過論設計及戶外功能，T-Rex Ultra在各方面均有出色表現，尤其是提供最多20天的續航能力。縱使產品$3,498的定價不便宜，但對於同級智能手錶來說還是有競爭力。

T-Rex Ultra設有1.39吋、454 x 454解像度的AMOLED圓形熒幕，最高提供1,000 nits亮度。

內置BioTracker PPG生物識別傳感器，可在45秒內獲取心率、血氧飽和度及壓力水平三項數據。

T-Rex Ultra用上高強度 316L 不鏽鋼錶殼，並通過MIL-STD-810G軍用認證標準。

錶身設有四個按鍵用來操作，按鈕也加入了防泥沙設計。

T-Rex Ultra支援6個衛星系統及雙頻GPS定位，更能匯入路線及配合離線地圖使用。

手錶內置162種運動模式及運動訓練功能。

T-Rex Ultra搭載Z

支援直接回覆WhatsApp或Messenger等訊息，收到通知也會直接在手錶顯示。

手錶可配合Zepp應用程式查看運動及訓練數據，記錄的健康資訊亦可與Apple Health或Google Fit同步。

內置應用程式市集，可安裝不同的應用程式至T-Rex Ultra使用。