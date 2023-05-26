$3,699入手！小米全新POCO F5 Pro開箱！高解像度熒幕、三鏡拍攝，勝過市場同價位手機

POCO近日推出全新F5系列，分别有F5 Pro及F5兩款手機。其中F5 Pro擁有出色的效能表現，加上高解像度熒幕及三鏡拍攝，定價卻只是$3,699，是現時市面上同價位的手機之王。

F5 Pro沿用傳統手機設計，提供了黑、白兩色選擇，玻璃機背配以雙曲面邊框帶來不俗的手感。手機配備Snapdragon 8+ Gen 1處理器，配備12GB記憶體和256GB儲存，安兔兔測試分數超過100萬。機內也內置 5,000平方毫米的LiquidCool導熱板及不鏽鋼液冷散熱技術，配合智能穩定幀率技術 FEAS 2 .2，可減低機身溫度及增加遊戲體驗。

支援屏幕指紋解鎖功能。

手機機背採用玻璃物料，配以雙曲面邊框帶來不俗的手感。

機頂設有紅外線埠，可配合應用程式作遙控器。

F5 Pro採用Snapdragon 8+ Gen 1處理器，安兔兔測試有接近104萬分，擁有出色的效能表現。

F5 Pro擁有6.67吋3,400 x 1,400解像度AMOLED熒幕，支援Dolby Vision、HDR10+、DCI-P3廣色域、12bit色深顯示、120Hz刷新率、480Hz觸控採樣率，以及支援1,400nits 亮度等，有極出色的顯示規格。此外，手機內置5,160mAh電池，支援67W快速充電及30W無線充電，跟機也附有一個67W充電器，官方稱15分鐘即可將手機充電至50%，同一水平電量透過無線充電也只需30分鐘。

USB Type-C介面設於機底，支援67W快速充電。

音量鍵及SIM卡槽在機身左側。

F5 Pro支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

F5 Pro的熒幕支援120Hz刷新率，另外也有不同的顯示優化功能。

縱使F5 Pro價錢相宜，不過仍配備三個主鏡頭，分别是6,400萬像素廣角、800萬像素超廣角鏡頭及200萬像素微距鏡頭，以及1,600萬像素前置鏡頭，其中廣角鏡頭更支援OIS光學防震，也可攝錄8K影片。F5 Pro拍攝功能與小米其他手機相近，提供2倍光學變焦及10倍數碼變焦，更支援動作追蹤對焦等，同時F5 Pro的相機支援P3廣色域，因此拍攝的相片有較豐富的色彩。

F5 Pro擁有1,600萬像素自拍鏡頭。

設有三個主鏡頭，其中廣角鏡頭支援OIS光學防震。

相機的拍攝功能與其他小米手機相同。

F5 Pro的相機支援P3廣色域，拍攝的相片有較豐富的色彩。

總結

筆者認為F5 Pro性價比極高，適合預算不高又要追求效能之人士。事實上，同價位手機在市場比比皆是，但有F5 Pro同等規格的手機卻選擇不多。至於另一手機F5的基本規格與F5 Pro相近，只是處理器用上Snapdragon 7+ Gen 2、熒幕解像度及電池容量的差異，但就以$2,999的定價發售。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：3,200 x 1,440像素，6.67吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / TDD-LTE Band 38/39/41 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,600萬像素（前置） / 6,400萬像素廣角 + 800萬像素超廣角 + 200萬像素微距（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,160mAh鋰電池

體積：162.78 x 75.44 x 8.59毫米

重量：204克

售價：$3,699

查詢：小米 3077 3620