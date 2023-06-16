Sony Xperia 1 V登場！將電影級S-Cinetone技術放進相機、高速連拍每秒30 張，無手機能及！機身手感有驚喜

Sony Xperia 1系列向來以多媒體娛樂體驗及攝影功能見稱，來到第五代的Xperia 1 V，將這兩個主打功能進一步提升。給筆者最驚喜之處，是Xperia 1 V用上手感更好的設計，令整部手機更見完美。

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備有256GB及512GB版本的Xperia 1 V，設計與上代相同，從正面是看不出差異。不過Xperia 1 V採用全新鏡頭佈局，配合加入了紋理的機背，以及機身邊框條紋，有防滑手功效之餘，也令整部手機的手感得以提升。手機同樣支援IP65/68防水防塵，並備有綠、銀、黑三色選擇，而熒幕及機背分别以Corning Gorilla Glass Victus 2及Corning Gorilla Glass Victus保護。

Xperia 1 V的機背加入了紋理及機身邊框條紋，令整部手機的手感得以提升。（圖片由作者提供）

Xperia 1V的主鏡頭採用全新局，三個鏡頭均用上ZEISS T*鍍膜。（圖片由作者提供）

手機設有1,200萬像素自拍鏡頭，擁有改良了的黑暗區域降噪表現。（圖片由作者提供）

Xperia 1 V保留了 3.5mm耳機插孔。（圖片由作者提供）

機底設有USB Type-C介面，在旁為SIM卡插孔。（圖片由作者提供）

Xperia 1 V擁有整合指紋感應器的電源鍵、音量鍵和快門鍵。（圖片由作者提供）

手機支援雙SIM卡，其中SIM 2插槽和microSD記憶卡共用。（圖片由作者提供）

Xperia 1 V採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，內置12GB記憶體、支援microSD記憶卡及擁有5,000mAh電池，官方稱30分鐘可充電50%。手機依然有21：9顯示比例的6.5吋4K HDR OLED熒幕，提供120Hz刷新率、240Hz觸控採樣率及支援DCI-P3色域。機身保留了立體聲揚聲器，但是次加強了低音效果，並支援360 Reality Audio、360 Upmix、DSEE Ultimiate及HI-Res Audio，有極高的影音體驗。

Xperia 1 V的24mm 4,800萬像素主鏡頭用上雙層電晶體層疊式 CMOS Exmor T for mobile感光元件，這個感光元件比上代大了1.7倍，Sony表示能低光效能是上代的兩倍，能達至抗雜訊效果。此外，手機擁有改良了黑暗區域降噪表現的1,200萬像素前置鏡頭，以及兩個同是1,200萬像素的16mm廣角及85-125mm光學變焦鏡頭，能滿足不同拍攝場景的需要。

Sony繼續將Alpha相機的功能放到Xperia 1 V，將電影級S-Cinetone技術放進手機，可令拍攝的膚色更自然精準，同時也有實時跟球自動對焦及實時追蹤功能等，當然4K 120fps攝錄功能也加以保留。不過，筆者最欣賞是Xperia 1 V配備 AF／AE追蹤功能的自動曝光高速連拍，每秒能拍攝30 張相片，暫時沒有手機能及。

Photography Pro設有與相機相同的操作模式。（圖片由作者提供）

遠攝鏡頭採用無段變焦系統，能在85-125mm之間切換焦距。（圖片由作者提供）

Xperia 1 V用上Snapdragon 8 Gen 2處理器，安兔兔測試分鐘接近139萬，擁有頂級效能。 （圖片由作者提供）

由於主鏡頭感光元件面積增加，直接令拍攝的相片景深效果更明顯。（圖片由作者提供）

總結

雖說Xperia 1 V外觀上與Xperia 1 IV沒有分别，但整體的功能是有明顯提升，尤其是主鏡頭能拍攝更好的畫質。經筆者試用後，發現Xperia 1 V機身發熱程度有明顯改進，相信與用上新處理器有極大關係，對於用開該系列手機的用戶來說是一大喜訊。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.2GHz八核

記憶體：12GB RAM／256GB/512GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：3,840 x 1,644像素，6.5吋多點觸控OLED熒幕

制式：GSM 850／900／1800/1900MHz／WCDMA Band 1／2／4／5／6／8／19／LTE Band 1／2／3／4／5／7／8／12／13／17／19／20／25／26／28／29／34／38／39／40／41／46／66／5G n1／3／5／7／8／28／38／40／41／77／78／79

通訊：802.11 a／b／g／n／ac／ax／Bluetooth 5.3

鏡頭：1200萬像素（前置）／4,800萬像素24mm標準 + 1,200萬像素85mm - 125mm變焦 + 1,200萬像素16mm超廣角（主鏡頭）

其他：GPS／GLONASS／Galileo／Beidou／QZSS／NFC／指紋感應器

電池：內置5,000mAh電池

體積：165 x 71 x 8.3毫米

重量：187克

查詢：Sony 2833 5129

售價：$9,699（256GB）／$10,499（512GB）