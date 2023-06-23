最好用的摺疊手機？Huawei Mate X3！內摺嶄新設計夠突破、攝影及熒幕質素出色

Huawei在港推出P60 Pro之時，亦一併推出摺疊手機Mate X3。筆者試用後，發現Mate X3可算是目前市場上最好用的摺疊手機，不論是攝影能力、顯示質素，以至機身設計都是一流水準。

（圖片由作者提供）

Mate X3採用全新的內摺設計，提供羽砂黑和青山黛兩種配色，用上全新雙旋水滴鉸鏈、超輕金剛鋁和碳纖維等材料，這個雙旋水滴鉸鏈採用雙軌驅動結構，可以隨意摺疊至不同角度使用。Mate X3機身重量輕至239克，折疊後厚度只有11.08毫米，展開後的厚度更只有5.3毫米，加上機身的四曲面設計，令手機摺合後帶來與傳統手機相同的手感。

外屏設有800萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）

基本加入磨砂處理，配合四曲面設計帶來極好手感。（圖片由作者提供）

Mate X3設有5,000萬像素超感知廣角、1,300萬像素超廣角及1,200萬像素潛望式長焦鏡頭。（圖片由作者提供）

Mate X3的7.85吋2,496 x 2,224解像度OLED內屏，採用了複合層結構和抗衝擊的非牛頓流體材料。（圖片由作者提供）

內屏亦設有800萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）

手機採用雙旋水滴鉸鏈採用雙軌驅動結構，可以隨意摺疊至不同角度使用。（圖片由作者提供）

Mate X3擁有6.4吋2,504 x 1,080解像度OLED外屏，以及7.85吋2,496 x 2,224解像度OLED內屏，外屏採用昆倫玻璃保護，而內屏則採用了複合層結構和抗衝擊的非牛頓流體材料。兩個熒幕都經過瑞士SGS雙五星抗摔認證，支援426ppi像素密度、120Hz動態高刷新率和P3廣色域。Mate X3還配備了全新Huawei臨境顯示技術，能夠顯示10.7億種顏色，並提供1,440Hz PWM調光。

HUAWEI Mate X3搭載Qualcomm Snapdragon 8+ 4G移動平台，配備12GB記憶體及512GB儲存，並內置4800mAh電池，支援66W有線快充、50W無線快充和無線反向充電功能。此外，手機機頂和底部均設有立體聲揚聲器，以及配備業界最薄的一體化USB Type-C介面，還採用了超冷跨軸石墨烯散熱系統，配合1,800W/m·K超高導熱石墨烯材料，提升了散熱效能，機身還支援IPX8級別防水規格。

Mate X3機頂設有紅外線埠，可配合手機內置的智能遙控器應用程式使用。（圖片由作者提供）

Mate X3底部配備了業界最薄的一體化USB Type-C接口。（圖片由作者提供）

機身右側設有音量鍵和整合指紋解鎖功能的電源鍵。（圖片由作者提供）

Mate X3設有雙SIM卡插槽，並支援NM記憶卡。（圖片由作者提供）

新加入多角度懸停模式，拍攝時相機會自動分别上下顯示主鏡頭拍攝的景象及拍攝功能。（圖片由作者提供）

Mate X3加強了分屏功能，可將應用程式在上下分屏或左右分屏之間切換，還可將分屏組合儲存到主畫面。（圖片由作者提供）

Mate X3採用了XMAGE影像系統，搭載了5,000萬像素超感知廣角、1,300萬像素超廣角，以及提供5倍光學變焦能力的1,200萬像素潛望式長焦鏡頭，另外外屏和內屏均設有800萬像素前置鏡頭。主攝像頭和長焦攝像頭均採用了RYYB超感知影像技術，讓進光量提升40%，可以拍攝更加細緻的影像。整體的拍攝功能，與其他Huawei手機相若。





Mate X3採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4G處理器，安兔兔測試分數有超過122萬，效能有頂級水準。（圖片由作者提供）

Mate X3採用XMAGE影像系統，搭載的超感知廣角鏡頭，依舊可拍攝極高品質的影像。（圖片由作者提供）

為配合摺疊熒幕使用，Mate X3進行了多項優化，新加入的多角度懸停模式，拍攝時相機會自動將內屏上方顯示主鏡頭拍攝的景象，下方則是各種拍攝功能。另一方面，Mate X3加強了分屏功能，不單可於同一畫面使用兩個應用程式，還可將應用程式在上下分屏或左右分屏之間切換，同時還可將分屏組合儲存到主畫面，方便下次一按即使用分屏模式。

總結

經重新設計的Mate X3，儘管定價高達$15,988，可是受到內外兼備之吸引力，據知現時經常「賣斷市」。在一機難求之下，筆者建議有意入手的讀者最好耐心等待，當你使用後，你會發現Mate X3是值得等待。

作業系統：EMUI 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G 3.2GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,504 x 1,080像素，6.4吋多點觸控OLED熒幕（外屏） / 2,496 x 2,224像素，7.85吋多點觸控OLED（內屏）

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：800萬像素廣角（前置） / 5,000萬像素超感知廣角 + 1,300萬像素超廣角 + 1,200萬像素潛望式長焦（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 指紋感應器

電池：內置4,800mAh

體積：156.9 x 11.08 x 72.4毫米（打開） / 156.9 x 5.3 x 141.5毫米（摺合）

重量：241克

售價：$15,988

查詢：Huawei 8128 8810