Asus Zenfone 10繼續走迷你路線！規格功能全面升級！加入無線充電、單手使用元素超方便

繼去年的Zenfone 9後，Asus新推出的Zenfone 10繼續走迷你機身路線，效能及攝影體驗依然出色。是次更加入了無線充電功能及方便單手使用元素，整體來說就是Zenfone 9的強化版本。

Zenfone 10有三個版本，8GB + 128GB版本備有黑色機身選擇；8GB + 256GB版本有黑、藍、白、紅、綠四色，而16GB + 512GB版本則有黑、藍兩色。手機沿用上代Zenfone 9的設計，機身擁有IP68防水防塵能力及設有整合指紋感應器的電源鍵，還設有Hi-Res認證的立體聲揚聲器，並可透過Dirac Virtuo技術提供類劇院空間音效。

（圖片由作者提供）

熒幕左上角設有1,300萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）

Zenfone 10沿用上代Zenfone 9的設計，但加入無線充電功能。（圖片由作者提供）

Zenfone 10分别有5,000萬像素廣角及1,300萬像素120 ̊ 超廣角雙鏡頭。（圖片由作者提供）

Zenfone 10用上Snapdragon 9 Gen 2處理器，內置4,300mAh電池，支援30W快充及15W無線充電。手機採用2,400 x 1,080解像度5.9吋AMOLED熒幕，支援Delta E < 1色彩準確度、112% DCI-P3廣色域及最高144Hz刷新率，還用上Corning Gorilla Glass Victus保護，整體顯示質素有高水準表現。不過最令筆者驚喜，是Zenfone 10加入Wi-Fi 7的802.11be支援，配合相關路由器大大提升無線上網速度。

機頂設有3.5毫米耳機插孔。（圖片由作者提供）

機底設有USB Type-C介面，支援30W快充。（圖片由作者提供）

整合指紋感應器的電源鍵及音量鍵設於機身右側。（圖片由作者提供）

Zenfone 10支援雙SIM卡，提供5G + 5G雙卡雙待功能。（圖片由作者提供）

Zenfone 10分别有5,000萬像素廣角及1,300萬像素120 ̊ 超廣角雙鏡頭，其中廣角鏡頭用上Sony IMX766感光元件，是次配備加強了六軸防手震 Hybrid 雲台2.0，配合EIS智能防震之下，利用陀螺儀偵測移動及調整畫面，以得到更穩定的畫面。此外，手機設有採用RGBW技術的 3,200萬像素前置鏡頭來提升自拍相片質素，攝錄影片時可採用OZO降噪技術來消除背景雜音，或收錄3D環繞音效。

Zenfone 10加強了單手使用體驗，不單可雙按音量鍵即時連拍三張相片，透過機側的指紋感應器，可上下滑動網頁或讀取通知，或播放音樂時上下滑動跳歌等，而輕擊機背也可進行熒幕截圖或開啟Google助理等功能。另一方面，Zenfone 10配備全新側邊欄工具 2.0，從熒幕側邊向內滑動，即可開啟常用功能或應用程式。

新加入暗屏快鍵功能，雙按音量鍵可即時連拍三張相片。（圖片由作者提供）

透過機側的指紋感應器，可自定功能如上下滑動網頁或讀取通知。（圖片由作者提供）

配備全新側邊欄工具 2.0，從熒幕側邊向內滑動，即可開啟常用功能或應用程式。（圖片由作者提供）

Zenfone 10用上Snapdragon 8 Gen 2處理器，安兔兔測試有接近160萬分，效能頂級。（圖片由作者提供）

Zenfone 10的廣角鏡頭用上Sony IMX766感光元件，相片質素有保證。（圖片由作者提供）

總結

儘管 Zenfone 10的設計與上代Zenfone 9 完全相同，不過新加入的功能令使用體驗得以提升，加上迷你機身設計，筆者相信能吸引喜歡「細芒」的用戶。順帶一提，即日至7月18日，到Asus指定活動網站登記可獲$500買機折扣優惠，變相令機身更吸引。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.2GHz八核

記憶體：8GB/16GB RAM / 128GB/256GB/512GB ROM

顯示屏：2,400 x 1,080像素，5.9吋多點觸控AMOLED

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.3

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000像素廣角 + 1,300 萬像素120°超廣角（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/QZSS/NavIC / NFC / 指紋感應器

電池：內置4,300mAh

體積：146.5 x 68.1 x 9.4毫米

重量：172克

售價：$5,698 (8GB + 128GB) / $5,998 (8GB + 256GB) / $6,998 (16GB + 512GB)

查詢：Asus 3582 4770