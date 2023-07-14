實而不華之選！全功能摺疊手機 motorola razr 40 ultra：功能全面特大外熒幕、雙鏡頭質素不俗

motorola已很久沒有在香港推出新手機，近日就帶來了razr 40 ultra。與其他razr系列手機一樣，razr 40 ultra採用摺疊設計，擁有特大外熒幕及最新軟硬件規格，配備質素不俗的雙鏡頭，可算是一部全功能的摺疊手機。

（圖片由作者提供）

razr 40 ultra以全新摺疊設計出現，其鉸鏈能將手機以不同角度打開。機身加入IP52防潑水設計，重量為188.5克，配合霧面機底及鋁金屬邊框，拿上手感覺輕巧。手機採用Snapdragon 8+ Gen 1處理器，內置12GB記憶體和512GB儲存，並內置3,800mAh電池，支援30W有線快充及5W無線充電。

razr 40 ultra設有3.6吋外熒幕，可直接開啟應用程式，甚至觀看影片。（圖片由作者提供）



razr 40 ultra設有1,200萬像素廣角、1,300萬像素108°超廣角微距主鏡頭。（圖片由作者提供）



霧面機底及鋁金屬邊框，拿上手感覺輕巧。（圖片由作者提供）



機身左側設有整合指紋感應器的電源鍵及音量鍵。（圖片由作者提供）



razr 40 ultra採用USB Type-C充電，支援30W有線快充。（圖片由作者提供）



手機的鉸鏈經過特别設計，能以不同角度打開。（圖片由作者提供）



razr 40 ultra配備6.9吋pOLED內熒幕，提供2,640 x 1,080解像度。（圖片由作者提供）



內熒幕上方設有3,200萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）



機身只設有單一Nano SIM插槽， 需要雙卡雙待要使用eSIM。（圖片由作者提供）

手機的pOLED外熒幕用上鏡面設計，以Corning Gorilla Glass Victus 保護，提供了3.6吋顯示面積與1,066 x 1,056解像度，支援144Hz熒幕更新率、120Hz觸控採樣率，以及最高1,100nits亮度；而6.9吋pOLED內熒幕則提供2,640 x 1,080解像度，支援165Hz熒幕更新率、240Hz 刷新率，以及最高1,400nits亮度。兩個熒幕均支援HDR10+，在遊戲模式更提供360Hz觸控採樣率，有極高的顯示規格。

筆者覺得 razr 40 ultra最特别的地方是其外熒幕提供的功能，不單可用來查看時間、接聽來電及顯示自拍畫面，還可直接開啟應用程式，甚至觀看影片，收到訊息時還可透過鍵盤直接輸入文字回覆，大大增加外熒幕的實用程度，基本上和傳統的手機無異。在外熒幕使用應用程式，更可切換至全熒幕顯示，只是部分顯示位置會被主鏡頭遮擋。

razr 40 ultra的外熒幕支援不同的自定功能。（圖片由作者提供）





外熒幕介面經過精心設計，可開啟應用程式及查看資訊等。（圖片由作者提供）



手機的拍攝功能與一般手機相若，半開合時拍攝會自動切換拍攝介面。（圖片由作者提供）



razr 40 ultra用上Snapdragon 8+ Gen 1處理器，安兔兔跑分超過117萬，效能強勁。（圖片由作者提供）



razr 40 ultra的1,200萬像素廣角鏡頭，拍攝相片的質素不是頂級，但仍有水準。（圖片由作者提供）

拍攝方面，razr 40 ultra設有1,200萬像素廣角、1,300萬像素108°超廣角微距，以及3,200萬像素前鏡頭，其中廣角鏡頭支援OIS光學防震及f/1.5光圈。儘管手機提供的拍攝功能與一般手機相若，可是在半開合時拍攝，外熒幕及內熒幕均能同時顯示鏡頭的畫面，方便拍攝對象觀看。

總結

筆者覺得razr 40 ultra實而不華，以$7,999的定價發售算是合理，相對於市場上其他摺疊手機，razr 40 ultra的優點是外熒幕提供全面功能，就算不打開手機也能應付基本的使用需要。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：1,066 x 1,056像素，3.6吋多點觸控pOLED（外熒幕） / 2,640 x 1,080像素，6.9吋多點觸控pOLED（內熒幕）

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43/48/66 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/41/66/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 1,200萬像素廣角 + 1,300萬像素108°超廣角微距（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou / NFC / 指紋感應器

電池：內置3,800mAh

體積：73.95 x 170.83 x 6.99毫米（打開） / 73.95 x 88.42 x 15.1毫米（摺疊）

重量：188.5克

售價：$7,999