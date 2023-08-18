OPPO Reno10 Pro+：外型吸引、功能齊全！主打頂級攝影功能，拍攝影像可經AI處理！

OPPO Reno10系列數月前在中國發表，香港亦隨即上市。香港發售的型號分别有Reno10 Pro及Reno10 Pro+兩款，其中Reno10 Pro+擁有頂級效能及拍攝能力，定價$5,499，比同級旗艦手機相宜。

Reno10 Pro+採用全新的外型設計，雙曲面玻璃機背配合金屬邊框帶來很好的手感，並提供了紫及灰兩色選擇。Reno10 Pro+配備了6.7吋雙曲面AMOLED熒幕，提供2,772 × 1,240解像度及93.9%屏佔比。這個熒幕以Corning Gorilla Glass 5保護，支援120Hz刷新率、240Hz觸控採樣率，支援HDR10+、100% DCI-P3廣色域及1,400尼特峰值亮度，並搭載ProXDR 智能顯示控制技術，擁有極高的顯示質素。

Reno10 Pro+的熒幕提供指紋解鎖功能。

Reno10 Pro+採用全新外型設計，雙曲面玻璃機背配合金屬邊框帶來很好的手感。

Reno10 Pro+設有紅外線埠，可配合內置應用程式作遙控器使用。

機身右側設有電源鍵。音量鍵及電源鍵設在機身左側。

Reno10 Pro+搭載Snapdragon 8+ Gen 1處理器，內置12GB記憶體及256GB儲存，更可透過記憶體拓展功能，將儲存空間變成額外12GB記憶體，變成總共有24GB。安兔兔測試分數超過125萬分，有頂級效能表現。手機內置4,700mAh容量電池，支援100W超級快充，利用跟機的100W充電器及線材，官方稱9分30秒能為手機充電至50%，充滿電亦只需27分鐘。

機底設有USB Type-C介面，支援100W快速充電。

Reno10 Pro+支援雙SIM卡，但未設有記憶卡插槽。

內置記憶體拓展功能，可將儲存空間變成額外12GB記憶體使用。

Reno10 Pro+用上Snapdragon 8+ Gen 1處理器，安兔兔測試分數超過125萬分，有頂級效能表現。

拍攝是Reno10 Pro+的主打功能，配備5,000萬像素廣角、6,400萬像素長焦，以及800萬像素112°超廣角鏡頭，也設有3,200萬像素自動對焦前置鏡頭，提供了3倍光學、6倍無損及最高120倍數碼變焦能力，其中長焦鏡頭用上1／2吋感光元件與NPS塗層，能提升遠攝的影像品質。最特別的地方，是Reno10 Pro+擁有RAW域多幀合成技術，拍攝後的影像會經AI處理，以得到最好的成像效果。

熒幕上方設有3,200萬像素自動對焦前置鏡頭。

手機配備廣角、長焦及112°超廣角鏡頭。

Reno10 Pro+的拍攝功能與OPPO其他手機相若，提供了3倍光學、6倍無損及最高120倍數碼變焦能力。

Reno10 Pro+拍攝後的影像會經AI處理，得出來的畫質有高水準表現。

總結

Reno 10 Pro+的外型吸引，尤其筆者試用的紫色有煥然一新的感覺。手機整體功能應有盡有，拍攝畫質也有頂級水準表現，只是手機只內置256GB儲存，同時沒有記憶卡的支援，這方面略為失色。另一方面，購買Reno 10 Pro+可免費獲得贈品一款，分别有OPPO Enco Buds 耳機（價值$399）、OPPO Watch Free智能手錶（價值$599）或realme Android TV手指（價值$599），變相令機價低於四千元。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,772 x 1,240像素，6.7吋多點觸控雙曲面AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 / TDD-LTE Band 38/39/40/41 / 5G NR n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 6,400萬像素長焦 + 800萬像素112°超廣角（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 屏下指紋感應器

電池：內置4,700mAh

體積：162.9 x 74 x 8.28毫米

重量：194克

售價：$5,499

查詢：OPPO 3896 7699