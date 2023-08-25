Samsung Galaxy Z Fold 5：功能最全面大摺手機！機身更薄+同一畫面可開多個App

Samsung新一代「大摺」手機Galaxy Z Fold5，延續同系列的特色，這次不單有更強的硬件規格，也採用全新的摺疊技術。Galaxy Z Fold5分别有256GB、512GB及1TB版本，並擁有黑、白、藍、灰四色機身選擇。

（圖片由作者提供）

縱使Galaxy Z Fold5 沿用上代的Galaxy Z Fold4設計，機身同樣採用Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃機底及鋁合金邊框，也擁有IPX8防水能力。不過是次改良了轉軸組件的設計，令整部手機的鉸位更貼合主熒幕。亦由於這個原因，Galaxy Z Fold5擁有更薄的機身，手感也得以加強。

Galaxy Z Fold5機面設有6.2吋外熒幕。（圖片由作者提供）

外熒幕上方設有1,000萬素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

手機以Corning Gorilla Glass Victus 2保護，配合鋁合金邊框增加耐用程度。（圖片由作者提供）

Galaxy Z Fold擁有5,000 萬像素廣角、1,200 萬像素超廣角及1,000 萬像素遠攝三個主鏡頭。（圖片由作者提供）

Galaxy Z Fold5設有2,316 x 904解像度的6.2吋Dynamic AMOLED 2X外熒幕，設有1,000萬像素前置鏡頭；主熒幕則為7.6吋2,176 x 1,812解像度Dynamic AMOLED 2X，設有400萬像素屏下鏡頭。兩個熒幕均支援120Hz刷新率，其中主熒幕亮度提升至1,750nits，在室外也能清楚顯示畫面，另外主熒幕也可調校至不同角度使用。

Galaxy Z Fold5搭載Snapdragon 8 Gen 2處理器，內置12GB記憶體及4,400mAh電池，支援25W快速充電、無線充電及反向充電，官方稱約30分鐘可為手機充電50%。在這個規格之下，安兔兔測試分數有超過155萬分，在智能手機屬於頂級效能行列。此外，手機配備5,000萬像素廣角、1,200 萬像素超廣角及1,000萬像素遠攝主鏡頭，提供3倍光學及30倍數碼變焦，自拍時亦可透過外熒幕觀看主鏡頭拍攝的畫面。

手機的主熒幕將亮度提升至1,750nits，在室外也能清楚顯示畫面。（圖片由作者提供）

Galaxy Z Fold5主熒幕設有屏下鏡頭，使用手機時依然有隱形之感。（圖片由作者提供）

Galaxy Z Fold5備有整合指紋感應器的電源鍵，與音量鍵同設在機身右側。（圖片由作者提供）

手機設有音體聲揚聲器，其中一個設於機頂。（圖片由作者提供）

機底設有USB Type-C介面及另一音體聲揚聲器。（圖片由作者提供）

Galaxy Z Fold5改良了轉軸組件設計，令整部手機的鉸位更貼合主熒幕。（圖片由作者提供）

手機 支援雙SIM卡，但沒有記憶卡的支援。（圖片由作者提供）

Galaxy Z Fold5繼續有S Pen的支援，提供了手寫記事及熒幕截圖等功能。是次更加強了多工作業的體驗，改良後的工作列最多可容納12個應用程式，提供了最多四個常用應用程式之間的快速切換。配合大熒幕之下，可同時以分割及浮動視窗同時間開啟多個應用程式，兼可在應用程式之間互相拖放資料。

改良後的工作列最多可容納12個應用程式，更可於同一畫面同時開啟多個應用程式。（圖片由作者提供）

利用Flex Mode來拍攝，大熒幕會分成上下部分，能一邊拍攝一邊收看相片。（圖片由作者提供）

Galaxy Z Fold5搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器，安兔兔測試分數有超過155萬分，在智能手機屬於頂級效能行列。（圖片由作者提供）

Galaxy Z Fold5的主鏡頭依舊可拍攝高畫質的相片。（圖片由作者提供）

總結

試用過Galaxy Z Fold5後，筆者覺得單是雙軌式鉸位設計的改進，已經比上代的Galaxy Z Fold4出色，主熒幕亮度的增加，也加強了觀看的體驗。總括來說，Galaxy Z Fold5是現時功能最全面的「大摺」手機，無論工作或娛樂用途也勝任。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.36GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：2,316 x 904像素，6.2吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X（外熒幕） / 2,176 x 1,812像素，7.6吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X（主熒幕）

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/66

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,000萬像素（機面） / 400萬像素（前置） / 5,000 萬像素廣角 + 1,200 萬像素超廣角 + 1,000萬像素遠攝（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置4,400mAh

體積：67.1 x 154.9 x 13.4毫米（摺合） / 129.9x 154.9 x 6.1毫米（展開）

重量：253克

售價：$13,598 (256GB) / $14,598 (512GB) / $16,598(1TB)

查詢：Samsung 3698 4698