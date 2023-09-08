抵玩平板 | 超平$1,190 Ulefone Armor Pad三防平板！支援4G上網、語音通話，專屬配件擴展功能，市場罕見

三防平板在市場上罕見，近日Ulefone就推出了一款Armor Pad，以$1,190的定價發售。Armor Pad不單擁有防水、防塵、防跌的三防規格，亦支援4G上網和語音通話，還備有兩款專屬配件用以擴展功能。

（圖片由作者提供）





Armor Pad用上8吋IPS屏幕，設有500萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）



採用傳統的三防設計，擁有MIL-STD-810G軍用規格認證。（圖片由作者提供）



設有1,300萬像素主鏡頭。（圖片由作者提供）

Armor Pad與Ulefone的三防手機設計相近，機身設有立體聲揚聲器及自定義按鍵，四邊以堅韌、減震的材料製成，所有介面也設有防水塞，並擁有IP68和IP69K防水防塵能力及獲得MIL-STD-810H軍規認證，可承受極端溫度和1.5米高處跌落。不過，Armor Pad機身只有560克重，厚度亦只有14毫米，在三防平板來說算是輕巧。

Armor Pad搭載MediaTek Helio G25處理器，內置4GB記憶體及64GB儲存，也支援microSD記憶卡。儘管這個硬件規格只是一般，安兔兔測試更只有14萬多分，足夠使用上的需要。此外，Armor Pad配備8吋1,280 x 800解像度IPS，提供500nits亮度，以及內置7,650mAh電池與支援18W快速充電，官方稱熒幕開啟時可連續使用14小時。

音量鍵設於機身右側。（圖片由作者提供）





機身設有自定義鍵，以及整合電源鍵的指紋感應器。（圖片由作者提供）





Armor Pad特設uSmart介面，用以連接專用的另購配件。（圖片由作者提供）





機底設有USB Type-C介面及耳機插孔，兼以防水塞保護。（圖片由作者提供）

縱使Armor Pad是一部平板，可是它卻擁有全面的通訊功能，不單支援LTE上網，還可作語音通話用途，並提供雙頻Wi-Fi連線能力及內置NFC，代表Armor Pad支援Google Pay付款功能，更可當作一般智能手機使用。另一方面，平板擁有1,300萬像素主鏡頭及500萬像素自拍鏡頭，提供基本的拍攝功能，主鏡頭拍攝相片畫質在同價位產品來說是甚有水準。

筆者覺得Armor Pad最特别的地方，是機身設有uSmart介面，用以連接專用的另購配件，以配合不同場景的工作需要。現時配件分别有uSmart E02及uSmart C01，前者是個雙鏡頭內窺鏡，設有兩米長接線；後者則是個提供50倍至1,000 倍放大能力的電子顯微鏡。

Armor Pad採用真三卡設計，支援雙SIM卡及有獨立記憶卡插槽。（圖片由作者提供）





內置FM收音機功能，不用外接耳機也能收聽電台。（圖片由作者提供）





平板內置工具包，提供水平儀、放大鏡及指南針等功能。 （圖片由作者提供）







用上MediaTek Helio G25處理器，安兔兔測試有14萬多分，足夠使用上的需要。（圖片由作者提供）

總結

Armor Pad定價與Ulefone其他型號的三防手機相若，可是卻擁有較大尺寸的熒幕與高容量電池，若不介意機身較重（相對於手機），筆者覺得直接當手機使用也不過分。

作業系統：Android 12

處理器：MediaTek Helio G25 2GHz八核

記憶體：4GB RAM / 64GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,280 x 800像素，8吋多點觸控IPS

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28 / TDD-LTE Band 38/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.2

鏡頭：500萬像素（前置） / 1,300 萬像素（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo / NFC / 指紋感應器

電池：內置7,650mAh

體積：213 x 128.8 x 14毫米

重量：560克

售價：$1,190

查詢：Ulefone