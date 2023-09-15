Hwawei | 直擊華為總部！收集專業運動數據實驗室+智能輔助駕駛系統！同場加映：巴塞羅那新品發佈會

筆者上周受華為之邀請，到位於深圳的華為坂田基地及松山湖華為溪流背坡村，參觀華為不同的創新技術及科研設施，在這裹向讀者分享。

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實驗室收集專業運動數據

座落東莞松山湖的華為運動健康科學實驗室 ，是個專門進行運動研究數據的地方，能檢測117項運動項目，為華為穿戴式產品提供了重要測試數據。這個實驗室設有高原模擬室，能模擬海拔高度6,000 米及攝氏-10度氣溫的極端環境，配合其他專他專業設備，監察產品及傳感器參數在不同海拔氣候條件變化，避免受地域、天氣等因素影響，提升研究與數據採集效率。

圖中左上方的位置是高原模擬室，能模擬不同海拔高度及氣溫極端環境。(由作者提供)

實驗室內也有不同運動項目檢測區，包括球類運動、游泳、單車、跑步、心肺耐力等，用以收集運動時所產生的數據，進行生理、動作姿態數據分析和研究，所得的結果也會應用在華為健康應用程式。

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華為運動健康科學實驗室設有不同運動項目檢測區，用以收集運時的數據作分析和研究。(由作者提供)

智能輔助駕駛系統

華為與賽力斯合作，在國內推出了問界M5及問界M7電動汽車，這兩款車均採用HarmonyOS 4.0，能與華為手機深度整合。其特色是搭載華為高階智能駕駛 2.0（HUAWEI ADS 2.0）輔助駕駛系統（按：ADS全稱為Advanced Driving System）。這個系統由27個感知硬件，包括激光雷達及鏡頭組成，配合高效能運算平台和華為自研擬人化算法，在各種複雜場景下能實現全天候的高階智能駕駛。

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HUAWEI ADS 2.0由27個感知硬件組成，在標板能實時顯示汽車附近的路況。(由作者提供)

HUAWEI ADS 2.0還提供自動泊車功能，啟動後會自動泊車至指定位置。(由作者提供)

筆者是次試乘是問界M5智駕版，增程器採用了1.5T發動機，最大功率152匹馬力，增程器發電機的額定功率60kW，綜合峰值功率200kW，WLTC工況下的油耗為0.53L/100km，純電續航達到255km，綜合續航里程為1,425km。

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同場加映：華為穿戴戰略及新品發佈會

華為昨晚（14日）在西班牙巴塞羅那舉辦以「時尚，更跨越」為主題的「華為穿戴戰略及新品發佈會」，發表了全新WATCH GT 4系列、WATCH Ultimate Gold Edition及FreeBuds Pro 3等新品，據知WATCH GT 4系列會將會在香港推出。

WATCH GT 4系列採用八邊棱角設計和閃耀光環設計，備有46mm和41mm兩個版本，備有全新TruSeen 5.5+體徵監測技術和 AI 演算法，能更準確監測心率。手錶也採用全新智能向星天線設計，搭載五星雙頻定位系統能提升定位準確度，並內置超過100種運動模式等功能，定價250歐元起。

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另一款新手錶WATCH Ultimate Gold Edition是建基於WATCH Ultimate，兩者擁有相同功能，包括雙向衛星通訊。主要是分别是WATCH Ultimate Gold Edition以黑色鈦金屬加上18K黃金製造，定價2,999歐元。

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