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29/09/2023

Apple iPhone 15系列：首度換上USB-C介面、保持極佳拍攝強強項！點解炒唔起？

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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　每年踏入9月，都是新一代iPhone發售的日子，第15代的iPhone 15系列，就分别有iPhone 15 、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max四款。與過去多代產品分别，是iPhone 15系列首次換上USB-C介面，意味着以後只要攜帶一條接線，即能為iPhone及不同產品充電。

 

　　iPhone 15系列9月22日正式發售，開售未到一星期，意想不到是不同容量及版本的藍色鈦金屬iPhone 15已有現貨發售，這個現象是多年來從未發生過。據筆者所知，用戶害怕該色系的邊框出現「甩色」情況，亦是這個原因，藍色鈦金屬的iPhone 15在先達的回收價已跌穿官方定價。反觀原色鈦金屬iPhone 15 Pro Max仍最「值錢」，不過回收價只比官方定價高約$900。

 

（圖片由作者提供）

 


iPhone 15 Pro Max設有1,200萬前置鏡頭，Face ID組件沿用「動態島」設計。（圖片由作者提供）

 


iPhone 15 Pro Max機背設計與上代一模一樣，分别只在機身色系。（圖片由作者提供）

 


依舊配置三個主鏡頭，但鏡頭規格比iPhone 14系列強。（圖片由作者提供）

 

iPhone 15 Pro Max改用USB-C介面充電，也能連接不同的USB-C配件。（圖片由作者提供）

 

　　雖說iPhone 15系列沿用上代的設計，可是機身的淨音鍵變成「動作」按鈕，可自定按下的功能，如啟動靜音模式、相機、錄音機等。在規格上新iPhone仍有不少改進，最明顯是整個系列改用USB介面，這個改變相信與歐盟的要求不無關系。但要留意是，只有iPhone 15 Pro和iPhone Pro Max才支援USB 3.2規格，提供最高10Gbps的數據傳送速度，而iPhone 15和15 Plus則只提供480Mbps數據傳送速度的USB 2規格，這與A17 Pro晶片加入USB 3控制器有直關。

 

機身除了有音量鍵外，淨音鍵變成「動作」按鈕，可自定按下的功能。（圖片由作者提供）

 

電源鍵設在機身右側。（圖片由作者提供）


一如以住，香港發售的iPhone 15 Pro Max是支援實體雙SIM卡。（圖片由作者提供）

 

　　換上USB介面的iPhone 15系列，除可用來充電之用，亦支援DisplayPort功能，可透過USB-C線直駁USB-C顯示器，兼支援4K HDR輸出，外接顯示器功能與iPad Pro及MacBook Pro完全相同。此外，這個USB-C介面也可連接外置儲存裝置，讓128GB型號能以4K 60fps ProRes 規格攝錄影片。筆者相信，隨着各廠商的USB-C配件加入對iPhone的支援，未來將會有更多iPhone的周邊配件選擇。

 

「動作」按鈕可自定功能，如啟動靜音模式、相機、錄音機等。（圖片由作者提供）

 


 iPhone 15 Pro Max拍攝功能與過去的iPhone相若，但由放鏡頭的改進，現在提供兩倍及五倍光學變焦。（圖片由作者提供）

 

iPhone 15 Pro Max 安兔兔測試得分157萬多，數字比上代高約30%。（圖片由作者提供）

 

攝影向來是iPhone的強項，來到iPhone 15 Pro Max擁有高畫質是可預期之內。（圖片由作者提供）

 

總結

　　筆者試用過iPhone 15 Pro Max，感覺只是上代的升級版，仍擁有高水平的拍攝畫質，畢竟攝影向來是iPhone的強項。還有一點，是iPhone 15 Pro及15 Pro Max首次加入Wi-Fi 6E的支援，雖然這只是規格上的小改進，但絕對不能忽視。如果筆者入手，還是選擇規格較強的iPhone 15 Pro系列。

 

iPhone 15 Pro Max規格

作業系統：iOS 17

處理器：Apple A17 Pro晶片

記憶體：8GB RAM / 256GB/512GB/1TB ROM

顯示屏：2,796 x 1,290 解像度像素，6.7吋多點觸控OLED

制式：GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/1700/1900/2100MHz / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/30/32/66 / TD-LTE Band 34/38/39/40/41/42/46/48 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/30/38/40/41/48/66/70/75/76/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,200萬像素（前置）  / 4,800萬像素標準 + 1,200萬像素120°超廣角 + 1,200萬像素長焦（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / Face ID

電池：內置4,441mAh

體積：159.9 x 76.7 x 8.25毫米

重量：221克

售價：$10,199 (256GB) / $11,899 (512GB) / $13,599 (1TB)

 

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