手機開箱 | vivo V29特設AI智能柔光環，配高質鏡頭，夜攝色準！外型靚效能勁，中階手機好選擇

vivo的V系列手機，向來都有旗艦級拍攝體驗。近日推出的V29不單擁有高品質鏡頭，更加入AI智能柔光環，在黑暗環境依然能拍攝出色溫準確的相片，加上外型吸引的設計及強勁效能，是中階手機的好選擇。

（圖片由作者提供）

V29的設計沿於上代的V27，外觀上的主要分别是鏡頭布局，並提供了黑、紫兩種配色選擇。手機用上3D繁星工藝製成的機背，有半透明3D效果，配合弧形機背及航空及金屬邊框，手感極佳，機身更支援IP54防水防塵認證。此外，V29配備6.78吋AMOLED FHD+雙曲面熒幕，支援HDR10+、DCI-P3廣色域、120Hz刷新率、1,000Hz觸控採樣率及2160Hz高頻PWM調光等規格，有極高的顯示品質。

V29的5,000萬前置鏡頭，擁有92°超廣角及支援f/2.0光圈。（圖片由作者提供）

支援屏幕指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

手機用上3D繁星工藝製成的機背，有半透明3D效果。（圖片由作者提供）

V29採用三主鏡頭設計，包括廣角、超廣角及 黑白鏡頭，左邊還有AI智能柔光環。（圖片由作者提供）

V29採用Snapdragon 778G處理器，內置12GB記憶體及512GB儲存，更提供自家內存融合技術，令系統有額外8GB記憶體可用。在這個硬件配搭下，安兔兔測試得分超過66萬，不是頂級但已有中上的效能。另一方面，V29內置4,600mAh電池，支援80W超級快充，兼備有智能充電引擎保護電池。

機身右側設有電源鍵和音量鍵。（圖片由作者提供）

採用USB Type-C介面充電，支援80W超級快充。（圖片由作者提供）

V29支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。（圖片由作者提供）

筆者認為V29最特别之處，是加入了AI智能柔光環。這個柔光環擁有15.6毫米直徑，內裏由4枚LED組成，擁有一般手機閃光燈的9倍發光面積。除了夠光之外，這個柔光環更可覆蓋1800K至4500K色溫，配合相機的智能色溫調校功能，啟動後無論現場環境如何，也能拍攝出色溫準確的相片。在光源不足的黑暗環境下，更能發揮其功效。

V29採用三主鏡頭設計，包括5,000萬像素廣角、800萬像素超廣角及200萬像素黑白鏡頭。其中廣角鏡頭用上1／1.57吋GN5感光元件，支援OIS光學防震，具有超高畫質的拍攝效果。手機的5,000萬像素前置鏡頭也不容忽視，擁有92°超廣角及支援f／2.0光圈，再加上一系列自拍功能，滿足了自拍所需。

AI智能柔光環可覆蓋1800K至4500K色溫，相機也設有智能色溫調校功能。（圖片由作者提供）

V29本身內置12GB記憶體，配合自家內存融合技術，令系統有額外8GB記憶體可用。（圖片由作者提供）

手機的熒幕支援120Hz刷新率，也內置視覺效果增強技術，播放影片時可增加色彩和對比度。（圖片由作者提供）

V29採用Snapdragon 778G處理器，安兔兔測試得分超過66萬，不是頂級但已有中上的效能。（圖片由作者提供）

啟動AI智能柔光環後，無論現場環境如何，也能拍攝出色溫準確的相片。（圖片由作者提供）

總結

V29雖是中階手機，但實際有旗艦手機的水準，拍攝方面無論相片成象及拍攝功能都是首屈一指。筆者更發現V29加入的AI智能柔光環，若採用手動調校色溫，拍攝的相片更會有意想不到的效果，想知效果如何就要讀者親身體驗。

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 778G 2.4GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,800 x 1,260像素，6.78吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 / TD-LTE Band 38/39/40/41 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.2

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 5,000 萬像素廣角 + 800萬像素超廣角 + 200萬像素黑白（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/GNSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置4,600mAh

體積：164.18 x 74.37 x 7.46毫米

重量：186克

售價：$3,698

查詢：vivo 2301 0999