Samsung Galaxy Tab S9 FE系列多色登場！大屏幕配S Pen操作，售價大眾化

Samsung在推出Galaxy S23 FE的同時，也推出了其他Fan Edition的產品，包括有Galaxy Tab S9 FE 系列及 Galaxy Buds FE。其中Galaxy Tab S9 FE系列是一款售價大眾化的平板，有不俗的規格，定價$3,588起。

（圖片由作者提供）

Galaxy Tab S9 FE系列分别有Galaxy Tab S9 FE+及Galaxy Tab S9 FE，兩者亦同時提供Wi-Fi及5G型號。它們採用相同的設計，設有綠、灰、銀、紫四色選擇，機身設有整合電源鍵的指紋感應器，支援IP68防水防塵，亦設有雙揚聲器，配合AKG專業調音及Dolby Atmos音效，在播放音樂時有極高品質的聲音。另一方面，Galaxy Tab S9 FE系列跟機也配備了S Pen，可用來記事及操作平板。

Galaxy Tab S9 FE系列設有1,200萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）

Galaxy Tab S9 FE系列沿用Galaxy Tab S9的設計。（圖片由作者提供）

Galaxy Tab S9 FE設有800萬像素自動對焦鏡頭，而Galaxy Tab S9 FE+更多了一個1,200萬像素廣角鏡頭。（圖片由作者提供）

機身左右兩側分别設有揚聲器。（圖片由作者提供）

Galaxy Tab S9 FE+及Galaxy Tab S9 FE主要分别在於Galaxy Tab S9 FE+配備12.4吋2,560 x 1,600解像度TFT熒幕、內置8GB記憶體、10,090mAh電池，並擁有800萬像素自動對焦及1,200萬像素廣角鏡頭。至於Galaxy Tab S9 FE則配備10.9吋2,304 x 1,440解像度TFT熒幕、內置6GB記憶體、8,000mAh電池，以及擁有800萬像素自動對焦鏡頭。

採用USB Type-C介面充電。（圖片由作者提供）

Galaxy Tab S9 FE系列機身設有整合電源鍵的指紋感應器。（圖片由作者提供）

Galaxy Tab S9 FE系列跟機配備了S Pen，可用磁力貼附在機背。（圖片由作者提供）

支援microSD記憶卡作儲存擴展，而5G版更設有SIM卡插槽。（圖片由作者提供）

Galaxy Tab S9 FE系列的基本規格是相同，包括Exynos 1380八核處理器，內置128GB儲存及支援microSD記憶卡作儲存擴展，以及擁有1,200萬像素前置鏡頭。在這個配搭之下，安兔兔測試有58萬多分，效能屬於中等水平。此外，不論是Galaxy Tab S9 FE+還是Galaxy Tab S9 FE，其熒幕均支援90Hz刷新率、DCI-P3廣色域及擁有Vision Booster增強對比度和色彩，還擁有SGS 低藍光認證。

Galaxy Tab S9 FE系列的S Pen，提供的功能與手機相同。（圖片由作者提供）

在同一畫面可同時開啟三個應用程式，並可自行切換視窗。（圖片由作者提供）

雖Galaxy Tab S9 FE系列是平板，但相機仍提供不同的拍攝功能。（圖片由作者提供）

搭載Exynos 1380八核處理器，安兔兔測試有58萬多分，效能屬於中等水平。（圖片由作者提供）

另推主動降噪耳機

Galaxy Buds FE是款支援ANC主動降噪和環境聲功能的耳機，採用人體工學設計，配備三個收音咪及自動個性化聲波聚束功能，並支援AI的DNN環境辨識降噪。Galaxy Buds FE的電量可播放8.5小時，連同充電盒共提供30小時的使用時間，啟動ANC主動降噪功能也可連續使用6小時，配合充電盒則可用21小時。產品定價為$898，備有黑白兩種配色。

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總結

Galaxy Tab S9 FE系列不論設計及功能都媲美旗艦型號Galaxy Tab S9，但就以較相宜的定價發售，再加上現時購買Galaxy Tab S9 FE系列還可獲贈ITFIT 書本式保護套、6個月Disney+高級訂閱等優惠，毫無疑問是有較高的性價比。

作業系統：Android 13

處理器：Exynos 1380 2.4GHz八核

記憶體：6GB/8GB RAM / 128GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,560 x 1,600像素，12.4吋多點觸控TFT (Galaxy Tab S9 FE+) / 2,304 x 1,440像素，10.9吋多點觸控TFT (Galaxy Tab S9 FE)

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 38/40/41 / 5G N1/5/28/40/41/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,200萬像素廣角（前置） / 800萬像標準 + 1,200萬像素廣角鏡頭（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS /指紋感應器

電池：10,090mAh (Galaxy Tab S9 FE+) / 8,000mAh (Galaxy Tab S9 FE)

體積：185.4 x 285.4 x 6.5 毫米 (Galaxy Tab S9 FE+) / 165.8 x 254.3 x 6.5 毫米 (Galaxy Tab S9 FE)

重量：628克 (Galaxy Tab S9 FE+) / 524克 (Galaxy Tab S9 FE)

售價：$5,588 (Galaxy Tab S9 FE+ 5G) / $4,788 (Galaxy Tab S9 FE+ Wi-Fi) / $4,388 (Galaxy Tab S9 FE 5G) / $3,588 (Galaxy Tab S9 FE Wi-Fi)

查詢：Samsung 3698 4698