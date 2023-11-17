OPPO Find N3 Flip摺疊手機：軟硬件全面升級、三鏡拍攝畫質靚！媲美一眾旗艦機

OPPO繼Find N2 Flip摺疊手機後，再度推出後繼型號Find N3 Flip，擁有更強的軟硬件規格。當中以拍攝功能最值得留意，保留了Hasselblad專業影像調校之餘，更配備三主鏡頭，擁有媲美一眾旗艦手機的拍攝體驗。

（圖片由作者提供）

Find N3 Flip設計沿於上代的Find N2 Flip，是次提供了金、粉紅及黑三色選擇。設計上的分別，在於Find N3 Flip的機身加入了三段式靜音開關，可快速切換靜音、震動和響鈴模式；主鏡頭佈局用上環形模組設計，而鉸鍊位置也入水波光影效果。Find N3 Flip採用升級版水滴鉸鍊，通過了100萬次摺疊測試，亦通過萊茵 TÜV 摺疊可靠度認證。

Find N3 Flip設有3.26吋外熒幕，亦配備雙主鏡頭。（圖片由作者提供）

機身用上玻璃物料，配以鋁金屬邊框帶來很好的手感。（圖片由作者提供）





Find N3 Flip採用升級版水滴鉸鍊，通過了100萬次摺疊測試。（圖片由作者提供）

Find N3 Flip的機身加入了三段式靜音開關，可快速切換靜音、震動和響鈴模式。（圖片由作者提供）

機身設有音量鍵及整合指紋感應器的電源鍵。（圖片由作者提供）

Find N3 Flip依舊設有720 x 382像素的3.26吋外熒幕，兼以Corning Gorilla Glass Victus保護。摺疊時不單可查看訊息、接聽來電和拍照，更可直接開啟應用程式，以及可自定個人化工具來快速存取不同資訊。手機的內熒幕則為2,520 x 1,080解像度的6.8吋AMOLED，提供85.9%屏佔比、支援120Hz刷新率、240Hz觸控採樣率及支援HDR 10+顯示等功能。

Find N3 Flip最大特色是配置了三個主鏡頭，繼有廣角、超廣角及新增的長焦。（圖片由作者提供）

主熒幕上方設有3,200萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

USB Type-C介面支援44W快速充電，官方稱半小時可充電至50%。（圖片由作者提供）

Find N3 Flip設有雙SIM卡插槽，支援5G雙卡雙待功能。（圖片由作者提供）

規格方面，Find N3 Flip用上MediaTek Dimensity 9200處理器，內置12GB記憶體及12GB儲存，是次更支援最多12GB記憶體擴展，變相令手機有24GB記憶體可用。在這個硬件配搭下，安兔兔測試得得分有超過92萬，效能比上代有所改善。此外，Find N3 Flip內置4,300mAh電池，支援44W快速充電，官方稱半小時可充電至50%。

相對於其他品牌的「小摺」手機，筆者覺得Find N3 Flip最大特色是配置了三個主鏡頭，繼有廣角、超廣角及新增的長焦。其中廣角鏡頭更支援OIS光學防震，加上Hasselblad專業影像聯名調校，令拍攝的相片質素勝過同類手機。此外，受到Hasselblad的加特，Find N3 Flip依舊提供了 Hasselblad專業模式及Hasselblad XPAN模式。

Find N3 Flip的外熒幕不單可查看訊息、接聽來電和拍照，更可直接開啟應用程式。（圖片由作者提供）

手機可摺疊成不同角度，以配合拍攝上的需要。（圖片由作者提供）

Find N3 Flip的拍攝功能與上代的Find N2 Flip相若，包括有Hasselblad專業模式及Hasselblad XPAN模式。（圖片由作者提供）

Find N3 Flip用上MediaTek Dimensity 9200處理器，安兔兔測試得得分有超過92萬，效能比上代有所改善。（圖片由作者提供）

Find N3 Flip廣角鏡頭支援OIS光學防震，加上Hasselblad專業影像調校，令拍攝的相片質素勝過同類手機。（圖片由作者提供）

總結

即使Find N3 Flip與上代產品採用相同的內外熒幕，可是軟硬件的改進令使用體驗得以提升，尤其是拍攝相片的畫質值得一讚。順帶一提，購買Find N3 Flip可獲贈價值399的OPPO Enco Buds2真無線耳機，亦可以優惠價$500購買兩年的碎屏保障。

作業系統：Android 13

處理器：MediaTek Dimensity 9200 3.05GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：720 x 382像素，3.26吋多點觸控AMOLED（外熒幕） / 2,520 x 1,080像素，6.8吋多點觸控AMOLED（主熒幕）

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / TDD-LTE Band 38/39/40/41 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 / 5G n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 4,800萬像素超廣角 + 3,200萬像素長焦（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置4,300mAh鋰電池

體積：166.4 × 75.8 × 7.8毫米 （展開） / 85.5 × 75.8 × 16.5毫米（摺疊）

重量：約198克

售價：$7,599

查詢：OPPO 3896 7699