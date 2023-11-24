智能手機推薦│$1,899起入手Ulefone Armor 24！巨無霸電量為一般手機4倍！戶外必備：超光多功能燈+三防功能

平時大家用開的手機電量超過5,000mAh已經難得，但好像Ulefone新推出的Armor 24內置了22,000mAh電池更是首次，電量是一般手機的四倍，加上三防功能及機的多功能燈，適合長時間在戶外使用。

受到內置22,000mAh電池之緣故，Armor 24厚度達27.5毫米，幾乎是傳統智能手機的三倍厚度，重量更高達647克。設計上，Armor 24與同系的其他三方手機相若，機身以橡膠保護，設有不同的實體功能鍵，以及連接專屬配的介面。手機機身所有介面有防水塞保護，擁有MIL-STD-810H軍用規格認証和IP68、IP69K三防功能。

機底設有USB Type-C介面及耳機插孔，兼以防水塞保護。

除了設有「智靈鍵」外，Armor 24更加入了控制多功能燈開關的按鍵。

機身右側設有音量鍵及整合電源鍵的指紋感應器。

縱使Armor 24是有22,000mAh電池，幸好手機是支援66W快速充電，官方稱充滿電只需130分鐘，亦提供1,300 小時待用及100小時通話時間。有需要時，還可當Armor 24作「尿袋」為其他裝置以10W速度反向充電。另一方面， Armor 24機背設有由510枚LED組成的多功能燈，最高提供1,000流明亮度及設有三種發光方式，並可透過應用程式或機身按鍵啟動。

Armor 24機背設有由510枚LED組成的多功能燈，最高提供1,000流明亮度。

多功能燈設有三種發光方式，並可透過應用程式設定功能。

Armor 24用上MediaTek Helio G96處理器，內置12GB記憶體及256GB儲存，兼設有獨立的microSD記憶卡插槽。特別之處是內置虛擬記憶體擴展功能，可為系列提供額外12GB記憶體，這個配搭令Armor 24在安兔兔測試中獲取接近40萬的分數。此外，手機配備6.78吋2,460 x 1,080解像度LCD IPS熒幕，兼以Corning Gorilla Glass 5保護。

Armor 24採用真三卡設計，支援雙SIM卡及有獨立記憶卡插槽。

Armor 24用上6.78吋水滴屏幕，設有1,600萬像素自拍鏡頭。

手機內置虛擬記憶體擴展功能，可為系列提供額外12GB記憶體

用上MediaTek Helio G96處理器，安兔兔測試分數接近40萬，能應付日常使用要。

拍攝功能方面，Armor 24設有1,600萬像素自拍鏡頭，主鏡則由兩個同為6,400萬像素的廣角及夜視鏡頭，以及2枚紅外線LED組成。由於配有夜視鏡頭的關係，加上Ulefone NightElf Ultra 2.0演算法，即使在全黑的環境下仍能拍攝影像；而廣角鏡頭也能拍攝質素不俗的照片。

Armor 24主鏡由兩個同為6,400萬像素的廣角及夜視鏡頭，以及2枚紅外線LED組成

拍攝功能和其他Ulefone手機相若，但加入了夜視拍攝模式。

機頂設有耳插孔，以及可作紅外線遙控器的紅外線埠

總結

筆者過去在MWC看到有廠商推出過內置超大容量電池的手機，不過像Armor 24這類擁有三防功能就極之罕見。給筆者的體驗是Armor 24整體功能是有水準，唯一缺點是機身很重，畢竟巨無霸電池也有一定重量。

作業系統：Android 12

處理器：MediaTek Helio G96 2GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,460 x 1,080像素，6.78吋多點觸控IPS熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28/66 / RDD-LTE Band 34/38/39/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,600萬像素（前置） / 6,400萬像素標準 + 6,400萬夜視（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo / NFC / FM收音機

電池：內置22,000mAh電池

體積：181.2 x 27.5 x 87毫米

重量：647克

查詢：Ulefone

售價：$1,899





