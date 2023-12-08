小米新品｜$999入手紅米系列Redmi 13C！入門級千元手機CP值高！5,000萬像素鏡頭+大容量電池

小米旗下的紅米系列手機向來都是定價便宜，近日推出的Redmi 13C就以$999的價格發售。Redmi 13C不單有吸引的外觀，更擁有5,000萬像素鏡頭、5,000mAh大容量電池等規格，整體實用性高。

Redmi 13C擁有與同系列手機相若的扁平鏡框設計，厚度只有8.09毫米，有很好的手感，並提供了黑、藍、綠三色選擇。手機配備了用上Corning Gorilla玻璃的720p解像度、6.74 吋LCD熒幕，支援90Hz刷新率，更具有 DC 調光，以及獲得 TÜV Rheinland低藍光認證和 TÜV Rheinland不閃頻認證，在入門級手機算是高水準。

Redmi 13C用上水滴熒幕，設有800萬像素前置鏡頭。

Redmi 13C沿用同系列的扁平鏡框外型設計。

Redmi 13C熒幕支援90Hz刷新率。

Redmi 13C用上MediaTek Helio G85處理器，內置 8GB記億體及256GB儲存，並設有獨立的microSD記憶卡插槽。特别之處是手機支援記憶體擴展功能，可為系統加入額外8GB記憶體使用。在這個硬件配置下，Redmi 13C的安兔兔測試有27萬多分，對於一般應用是無問題。手機還設有5,000mAh電池，支援18W快速充電，有極高續航能力。

機頂設有耳機插孔。

採用USB Type-C介面充電，支援18W快充。

音量鍵設在機身右側，同時有整合指紋感應器的電源鍵。

Redmi 13C支援雙SIM卡，並設有獨立的microSD記憶卡插槽。

Redmi 13C用上MediaTek Helio G85處理器，安兔兔測試有27萬多分，對於一般應用是無問題

縱使Redmi 13C是千元手機，但仍配置了三個主鏡頭，分别是5,000萬像素標準、200萬像素微距和輔助鏡頭，但實際上只有標準和微距鏡頭是可用於拍攝。Redmi 13C的拍攝功能與其他紅米手機相若，包括支援人像及夜景拍攝，官方更稱這個鏡頭組給的夜攝速度提高了34.9%。此外，手機也設有 800萬像素自拍鏡頭，提供基本的自拍功能。

手機設有三個主鏡頭，但實際上只有標準和微距鏡頭是可用於拍攝。

拍攝功能與Redmi系列其他手機相若。

縱使Redmi 13C是千元手機，惟其5,000萬像素鏡頭能拍攝出有水準的照片。

總結

現在定價低於一千元的手機經已買少見少。Redmi 13C作為入門級手機，擁有齊全的功能，筆者認為有很高的性價比，用來作副機是個不錯的選擇。唯一可改善的地方，是Redmi 13C熒幕解像度只有720p，若換上全高清熒幕就更加完美。

作業系統：Android 13

處理器：MediaTek Helio G85 2.0GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：1,600 x 720像素，6.74吋多點觸控LCD熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/5/8 / FDD-LTE Band 1/3/5/7/8/20/28 / RDD-LTE Band 38/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.4

鏡頭：800萬像素（前置） / 5,000萬像素標準 + 200萬像素微距 + 輔助鏡頭（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo / NFC / FM收音機

電池：內置5,000mAh鋰電池

體積：168 x 78 x 8.09毫米

重量：192克

售價：$999

查詢：小米 3077 3620