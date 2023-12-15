vivo新機｜台北直擊！最強攝力vivo X100 Pro國際版登場！5,000萬像素主鏡頭+蔡司超長焦鏡！$8,000有找

vivo X100 Pro自國內發表後，強勁的拍攝功能受到各界關注，如今X100 Pro國際版鐵定在港推出。筆者受vivo之邀，出席台北的X100 系列國際版的發佈會，第一時間得知港行定價及發售詳情 。經筆者試用後，可肯定X100 Pro是目前拍攝能力最強的手機，尤其是遠攝效果完勝。

X100 Pro備有黑、藍、橙三色選擇，三個色系各有特色。其中黑、藍兩款即日起接受預訂，並於12月21日正式發售，至於橙色有待官方進一步宣佈上市詳情。有一點要留意，香港發售的X100 Pro只有16GB + 512GB版本，並不像其他地區有不同記憶體及儲存容量選擇 。

X100 Pro國際版備有黑、藍、橙三色選擇，三個色系各有特色。

X100 Pro設有6.78" FHD+ AMOLED熒幕。

機身右側設有電源鍵和音量鍵。

X100 Pro支援IP68防水防塵，用上MediaTek Dimensity 9300處理器，是首台採用該處理器的手機。即使手機只內置16GB記憶體，但透過內存融合技術，可讓系統有額外16GB記憶體使用，換句話說手機總共有32GB記憶體。在這個硬件配搭下，安兔兔測試得分超過200萬，是目前效能最高的手機之一。另一方面，X100 Pro內置5,400mAh電池，支援 100W雙閃快充及50W無線快充，跟機也會附送120W充電器。

X100 Pro配備一吋感光元件的5,000萬像素主鏡頭，夜攝表現極之出色。

手機採用三主鏡頭設計，用上新一代、搭載Multi-ALD科技的蔡司T*鍍膜。

拍攝功能是X100 Pro最大賣點，配備一吋感光元件的5,000萬像素主鏡頭、5,000萬像素蔡司APO超長焦鏡頭，以及5,000萬像素廣角鏡頭。提供24mm、35mm、50mm、85mm及100mm五個焦段，以及100x數碼變焦。

X100 Pro鏡頭更用上新一代、搭載Multi-ALD科技的蔡司T*鍍膜，可有效消除色差。官方更稱較上一代ALC鍍膜，反射率有效降低50%，配合內置的V3影像晶片，能拍攝極高品質的相片。

熒幕上方設有3,200萬前置鏡頭。

即使使用十倍變焦遠攝，X100 Pro仍能拍攝出極清晰細膩的畫質。

此外，同系列還有另一款X100手機，兩者採用相同設計，同樣備有黑、藍兩色選擇。與X100 Pro主要分别，在於X100改用6,400萬像素蔡司潛望式長焦鏡頭，同時配備5,000mAh電池容量及支援120W有線快充。至於其他規格，包括處理器、熒幕、記憶體及儲存空間等，則與X100 Pro完全相同，定價$5,998，同樣於12月21日發售。

採用USB Type-C介面充電，支援 100W雙閃快充及50W無線快充。

支援屏幕指紋解鎖功能。

機頂設有紅外線埠，可用作無線遙控器使用。

X100 Pro支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

總結

在有限時間之下，筆者試用了X100 Pro來拍攝相片。即使使用十倍變焦遠攝，仍能拍攝出極清晰細膩的畫質，個人認為是目前最強的遠攝手機，在一般模式下，也可能拍一流的相片，相信與鏡頭質素和蔡司T*鍍膜有直接關係。最後，筆者待X100 Pro正式發售後，再介紹該手機的其他功能。

X100 Pro鏡頭佈局與上代X90 Pro不同，鏡頭組件放置於機背正中央。

蔡司消費者產品高級產品經理石陶在發佈會中表示，新一代蔡司T*鍍膜搭載Multi-ALD科技，能有效降低光源反射率。

作業系統：Android 14

處理器：MediaTek Dimensity 9300 3.25GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,800 x 1,260像素，6.78吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28 / TD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G NR n1/3/5/8/28/38/40/41/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.4

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素主鏡頭 + 5,000萬像素蔡司APO超長焦鏡頭 + 5,000萬像素廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/GNSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,400mAh

體積：164.1 x 75.3 x 8.9毫米

重量：221克

售價：$7,999

查詢：vivo 2301 0999