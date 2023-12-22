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22/12/2023

平板推薦｜$1,099入手平板Teclast T45HD！比入門級手機便宜！可4G上網、設2個1,300萬像素AI主鏡頭！

#數碼潮物 #智慧生活 #科技 #像素 #拍攝 #智能手機 #家電潮物 #平板 #Teclast #處理器 #鏡頭 #電池 #手機
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　配備雙主鏡頭的平板往往出現於高階型號，可是Teclast T45HD 卻打破這個定律。產品不單擁有兩個AI主鏡頭，更擁有4G上網及語音通話能力，定價只是$1,099，甚至比入門級手機便宜。

 

 

　　T45HD機身換上直邊設計，四角就加入了以弧度，設計有耳目一新的感覺，再加上7.5毫米機身厚度及金屬機背加上噴砂處理，好手感之餘也令外觀更吸引。平板機身兩側設有音體聲揚聲器，並內置Sweet 4調音與Smart K智能獨立功放來提升音效，也提供了3.5毫米耳機插孔。此外，T45HD配備10.5吋1,200 x 1,920解像度IPS熒幕，擁有T-Colour 3.0色彩優化技術。

 

T45HD機身設計有耳目一新的感覺，金屬機背亦加上噴砂處理。

 

機身兩側設有音體聲揚聲器，並內置Sweet 4調音與Smart K智能獨立功放來提升音效。

 

音量鍵及電源鍵設在機身右側，並不支援指紋解鎖。

 

　　T45HD用上Unisoc T606八核處理器，內置8GB記憶體，支援microSD記憶卡，更支援記憶體擴展功能為系統提供額外8GB。這個硬件規格的效能只是一般，安兔兔測試獲得分數只有22萬多，不過一般使用是迎刃有餘。平板同時內置了7,200mAh電池，可透過USB Type-C介面充電，也支援Wi-Fi 5連線及GPS定位等功能。

 

T45HD 採用USB Type-C介面充電，也設有耳機插孔。

 

除內置8GB記憶體外，T45HD亦支援記憶體擴展功能為系統提供額外8GB。

 

T45HD安兔兔測試獲得分數只有22萬多，一般使用迎刃有餘。

 

　　筆者認為T45HD最特别之處，在於平板本身支援TDD及FDD LTE網絡、4G雙卡雙待及VoLTE，可以當一般手機使用。另一特色是平板內置了兩個1,300萬像素AI主鏡頭，除提供一般拍攝功能，亦加入了肖像拍攝模式，能以f/0.95至f/16光圈來拍攝主體，同時亦設有800萬像素前置鏡頭。

 

平板內置語音通話功能，可當一般手機使用。

 

與傳統手機一樣，T45HD內置SIM卡插槽，並支援4G雙卡雙待。

 

T45HD熒幕上方設有800萬像素前置鏡頭。

 

平板內置了兩個1,300萬像素AI主鏡頭，在同級產品較罕見。

 

配合兩個1,300萬像素AI主鏡頭，相機加入了肖像拍攝模式，能以f/0.95至f/16光圈來拍攝主體。

 

總結

　　T45HD搭載原生的Android 13作業系統，不過系統經過優化，最明顯是可固定應用程式圖示在熒幕底部，也可在同一畫面以分割型式開啟兩個應用程式。整體來說，筆者覺得T45HD以$1,099的定價發售，價格進取加上平俗的外觀，是入門級平版的好選擇之一。

 

Teclast T45HD

作業系統：Android 13

處理器：Unisoc T606 1.6GHz八核

記憶體：8GB RAM / 128GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,200 x 1,920像素，10.51吋多點觸控IPS熒幕

制式：GSM / WCDMA / LTE

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0

鏡頭：800萬像素（前置） / 1,300萬像素 + 1,300萬像素（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo / FM收音機

電池：內置7,200mAh鋰電池

體積：247 x 162 x 7.5毫米

重量：505克

售價：$1,099

查詢：PengBo 2717 8131

 

同場加映：Future Lab推出一系列家電產品

 

　　Future Lab 全新推出四款家電產品，分別有超聲波ShineJet脈衝洗碗機、強力淨化釋放次氯酸的loni毛絮洗衣球、O2 Purifier 空氣清淨機，以及MG1增壓滅污槍。其中超聲波ShineJet脈衝洗碗機可安放於鋅盤，透過超聲波震動清洗碗碟、潔淨蔬菜水果和首飾等，售$1,399。

 

 

 

 

 

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