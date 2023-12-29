vivo X100 Pro港版登場售$7,999！蔡司T*鍍膜降低50%反射率！3組鏡頭高達5,000萬像素攝力最強

Vivo X100 Pro可算是目前最強攝力的手機，有首屈一指的成像效果，兩週前在台北發表了X100 Pro國際版，如今在香港亦正式發售。筆者得到港版X100 Pro後，再嘗試了它的拍攝功能，在此向讀者分享。

X100 Pro依舊支援屏幕指紋解鎖功能。

筆者試用的X00 Pro是藍色，機背會看到有弧度的星跡效果。

鏡頭組件用上金屬材質外框，並以2.5D圓角Corning Gorilla Victus玻璃保護，以及搭載Multi-ALD科技的蔡司T*鍍膜。

機頂設有紅外線埠，可用作無線遙控器使用。

從正面來看，X100 Pro外表與上代的X90 Pro相同，同樣支援IP68防水防塵。不過這次鏡頭組件放置在機背正中央，並用上金屬材質外框，加上整體切割的2.5D圓角Corning Gorilla Victus玻璃，既美觀又能保護鏡頭。唯一要留意，暫時X100 Pro在香港只有黑、藍兩色選擇，另一橙色則未有上市時間表。

採用USB Type-C介面充電，支援 100W雙閃快充及50W無線快充。

機身右側設有電源鍵和音量鍵。

X100 Pro搭載6.78吋2,800 x 1,260解像度 8T LTPO AMOLED熒幕，支援100% DCI-P3廣色域、3,000nit峰值亮度及120Hz刷新率等，亦獲得SGS低藍光EX及SGS低閃爍認證，有極高的顯示質素。一如vivo過往的旗艦手機，X100 Pro內置了Hi-Fi晶片，支援高解析度音訊格式，也能將一般音源提升至至高解析度輸出。

雖手機只支援100W有線快充，但跟機仍附有120W USB Type-C充電器。

X100 Pro內置內存融合技術，可讓系統有額外16GB記憶體使用。

X100 Pro內置了Hi-Fi晶片，能將一般音源提升至至高解析度輸出。

港版的X100 Pro依然用上MediaTek Dimensity 9300處理器，內置16GB記憶體和512GB儲存，當然仍可擴展額外16GB記憶體使用。另一方面，手機內置vivo V3晶片，具有全新設計的多併發AI感知ISP架構，以及搭載第二代FIT系統，提供實時影像運算能力，拍攝4K 影片亦可發揮其效能。

熒幕上方設有3,200萬前置鏡頭，自拍時同樣可得到景深效果。

新加入抓拍功能，可快速捕捉一瞬即逝的畫面。

即使用100數碼變焦拍攝，也可清晰相片中的細緻位。

X100 Pro可算是目前攝力最強的手機，全因用上Multi-ALD科技的蔡司T*鍍膜，官方稱比上代ALC鍍膜，能降低50%反射率，進一步提升鏡頭的光線透過率和抗眩光能力。手機的鏡頭組合有採用IMX989感光元件、5,000萬像素的蔡司1吋主攝鏡頭，另外也有5,000萬像素蔡司 APO浮動潛望長焦鏡頭及5,000萬像素廣角鏡頭，其中兩個蔡司鏡頭均支援OIS光學防震。

拍攝功能方面，X100 Pro提供0.6倍至100倍變焦，除原有的拍攝功能外，亦新加入了抓拍功能和電影人像拍攝模式，前者能快速捕捉一瞬即逝的畫面；後者則是在攝錄影片時可向人像及背景自動對焦。此外，X100 Pro也提供4K電影預設模板、蔡司人像拍攝及蔡司人像虛化光斑等獨有拍攝功能。

X100 Pro提供0.6倍至100倍變焦。

來自不同焦距的人像拍攝功能，滿足拍攝人像的需要。

X100 Pro支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

總結

筆者試用完X100 Pro後，只能說它是部極高水準的手機，除了超班的拍攝功能，整體使用體驗也絕對有旗艦手機級數。手機在香港以$7,999的定價發售並不便宜，但筆者覺得是物有所值。

作業系統：Android 14

處理器：MediaTek Dimensity 9300 3.25GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,800 x 1,260像素，6.78吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28 / TD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G NR n1/3/5/8/28/38/40/41/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.4

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素主鏡頭 + 5,000萬像素蔡司APO超長焦鏡頭 + 5,000萬像素廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/GNSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,400mAh

體積：164.1 x 75.3 x 8.9毫米

重量：221克

售價：$7,999

查詢：vivo 2301 0999