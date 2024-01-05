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05/01/2024

Samsung Galaxy A25 5G只售$2,398！入門級5G手機功能齊備：三主鏡頭+大容量5,000mAh電池

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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　Samsung預備在用中發表年度旗艦手機之際，忽然在香港推出了A系列最新成員，分别有Galaxy A25 5G及Galaxy A15 5G。兩款手機均是入門級5G手機，配有三主鏡頭及大容量電池，定價$1,798起即可入手。

 

(由作者提供)

 

　　Galaxy A25 5G及Galaxy A15 5G均採用相同的設計，機身設有整合指紋辨識功能的電源鍵，以及設有耳機插孔。兩者均擁有黑、黃、藍配色選擇，其中以Galaxy A25 5G有較高的規格，配備6.5吋 FHD+ Super AMOLED熒幕，提供1,000nits亮度及支援120Hz刷新率，更獲得SGS護眼顯示屏認證。

 

Galaxy A25 5G機背用上鑽石圖案及霧面處理，並擁有黑、黃、藍配色選擇。(由作者提供)

 

機身設有整合指紋感應器的電源鍵，用以解鎖手機之用。(由作者提供)

 

採用USB Type-C介面充電，支援 25W快充，並設有耳機插孔。(由作者提供)

 

　　Galaxy A25 5G用上Exynos 1280八核處理器，內置6GB記憶體及128GB儲存，也支援RAM Plus功能為系統提供額外最多6GB記憶體及microSD記憶卡擴展存空間。在這個硬件配搭下安兔兔測試獲得48萬分，效能足夠日常使用。手機另一特色是內置5,000mAh電池，支援25W快速充電，電量足夠一整天使用需要。

 

Galaxy A25 5G支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。(由作者提供)

 

內置RAM Plus功能，為系統提供額外最多6GB記憶體。(由作者提供)

 

Galaxy A25 5G的熒幕支援120Hz刷新率，有更流暢的顯示效果。(由作者提供)

 

Galaxy A25 5G安兔兔測試獲得48萬分，效能足夠日常使用。(由作者提供)

 

　　Galaxy A25 5G擁有三個主鏡頭，繼有5,000萬像素標準、800萬像廣角、200萬像素微距及1,300萬像自拍鏡頭。其中標準鏡頭支援OIS光學防震，以及500Hz VDIS影片數碼防手震技術，無論拍攝相片或攝錄影片均有可保持影像穩定清晰。此外，手機除了傳統的拍攝功能，也加入了有趣拍攝模式，可為拍攝加添趣味。

 

Galaxy A25 5G設有三個主鏡頭，其中5,000萬像素鏡頭更支援OIS光學防震。(由作者提供)

 

5,000萬像素鏡頭能拍攝出畫質不俗的相片。(由作者提供)

 

熒幕上方設有1,300萬像素前置鏡頭(由作者提供)

 

手機除了傳統的拍攝功能，也加入了有趣拍攝模式。(由作者提供)

 

　　另一型號Galaxy A15 5G為入門型號，基本規格與Galaxy A25 5G相近，採用相同的外型設計，就連熒幕吋數個解像度、電池容量、記憶體、儲存空間都一模一樣。分别在於Galaxy A21 5G用上MediaTek MT6835V八核處理器、500萬像素廣角鏡頭、熒幕只支援90Hz刷新率等。整體提供的功能與Galaxy A25 5G相同，惟定價只是$1,798。

 

總結

　　Galaxy A15 5G和Galaxy A25 5G兩款手機明顯是針對預算不高，而又想擁有5G手機的人士而設。縱使它們售價便宜，但功能應有盡有，包括內置了Samsung Wallet，給筆者的體驗與旗艦及Galaxy S系列沒有分别，只是規格不同而已。

 

Samsung A25 5G

作業系統：Android 14

處理器：Exynos 1280 2.4GHz八核

記憶體：6GB RAM / 128GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,080 x 2,340像素，6.5吋多點觸控Super AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/3/5/7/8/28 / TD-LTE Band 38/40/41 / 5G NR n1/5/28/41/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,300萬像素（前置） / 5,000萬像素標準 + 800萬像廣角 + 200萬像素微距（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：161.0 x 76.5 x 8.3毫米

重量：197克    

售價：$2,398

查詢：Samsung 3698 4698


 

 

 

 

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