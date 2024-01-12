HONOR Magic V2摺機登場！目前體驗最好「大摺」手機？9.9mm超薄機身+三鏡頭後置攝影系統高性價比

「大摺」手機愈來愈多選擇，Honor近日帶來新一代摺疊手機Magic V2。最大特色，是Magiv V2採用超薄機身設計，加上三鏡拍攝及吸引的定價，是目前同級手機中擁有最高性價比。

Magic V2備有絨紫色、絨黑色及雅黑色選擇，給筆者最大驚喜是其超薄設計，其中雅黑色的厚度只有9.9毫米，為市場上暫時最薄的「大摺」手機，打開後的厚度與USB Type-C相差無機。手機用上Honor自家研發的魯班鈦合金鉸鏈，官方稱能承受超過400,000次的摺疊，更獲得SGS認證，這個鉸鏈亦可固定以不同角度開合，滿足拍攝及使用上的需要。

Magic V2備有絨紫色、絨黑色及雅黑色選擇，圖中為絨紫色。

Magic V2底部設有USB Type-C介面，在這裡可看到其超薄設計。

手機用上Honor自家研發的魯班鈦合金鉸鏈，可固定以不同角度開合。

Magic V2機頂設有紅外線埠，可配合手機內置的智能遙控器應用程式使用。

機身右側設有音量鍵和整合指紋解鎖功能的電源鍵。

Magic V2另一賣點是採用青海湖雙電池，這款新電池採用Honor的低壓充電能量收集技術，與石墨電池系統相比，可在更低的電壓下輸出更大的功率。手機本身內置5,000mAh電池，支援66W Honor SuperCharge快速充電，跟機亦會附送66W快速充電器。

採用Snapdragon 8 Gen 2處理器的Magic V2，內置16GB記憶體和512GB儲存，更有7GB額外智能記憶可用。在這個規格下，安兔兔測試得分超過112萬，無疑是有極高的效能。此外，Magic V2擁有6.43吋2,376 x 1,060解像度OLED外屏，以及7.92吋2,344 x 2,156解像度OLED內屏，兩個熒幕均支援120Hz刷新率、DCI-P3廣色域及可顯示10.7億種顏色，並提供3,840Hz PWM調光。

Magic V2採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，安兔兔測試得分超過112萬，無疑是有極高的效能。

Magic V2擁有7.92吋2,344 x 2,156解像度OLED內屏，支援120Hz刷新訊及DCI-P3廣色域等規格。

Magic V2配備了三鏡頭後置攝影系統，包括5,000萬像素的廣角、5,000萬像素超廣角，以及2,000萬像素遠攝，另外內外部熒幕亦各設一個1,600萬像素鏡頭，其中廣角及遠攝均支援光學防震功能。手機整體的拍攝功能與其他Honor手機相若，但受到摺疊設計的關係，可在熒幕半開合下拍攝，相機介面也會一分為二，方便同時觀看取景畫面及剛拍攝的相片。

Magic V2的5,000萬像素廣角鏡頭，拍攝的相片有極高水準。

Magic V2外屏設有1,600萬像素前置鏡頭。

手機配備三鏡頭後置攝影系統，包括5,000萬像素的廣角、5,000萬像素超廣角，以及2,000萬像素遠攝。

內屏亦設有1,600萬像素前置鏡頭。

在熒幕半開合下拍攝，相機介面也會一分為二，方便同時觀看取景畫面及剛拍攝的相片。

Magic V2除可將應用程式左右分屏，是次更加入上下分屏功能。

Magic V2設有雙SIM卡插槽，惟不支援microSD記憶卡。

總結

筆者認為Magic V2是目前最好體驗的「大摺」手機，不單其超薄設計，在硬件規格上也有頂級的水準。一如以往，Magic V2在預訂期間有一系列優惠，即日至1月18日訂購，可獲贈Bose QC無線消噪耳機、芳綸纖維支架保護殼、內屏更換服務及內屏保護更換服務兩次，官方稱這些優惠總值超過$9,000。

Honor Magic V2

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.2GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,376 x 1,060像素，6.43吋多點觸控OLED（外屏） / 2,344 x 2,156像素，7.92吋多點觸控OLED（內屏）

制式：GSM / WCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,600萬像素廣角（前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素超廣角 + 2,000萬像素遠攝（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo / NFC / 指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：156.7 x 145.4 x 4.7毫米（打開） / 156.7 x 74 x 9.9毫米（摺合）

重量：237克

售價：$10,999

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103