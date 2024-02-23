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23/02/2024

CMF by Nothing首推Watch Pro智能手錶＋Buds Pro真無線耳機！價錢抵、性價比高？

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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　Nothing的手機向來以型格設計做特色，近日其子品牌CMF，首度在香港帶來了兩款新產品，繼有Watch Pro智能手錶與Buds Pro真無線耳機。它們走的是大眾化路線，依然很有Nothing手機的味道。

 

 

售價：$549（Watch Pro）／$399（Buds Pro）

查詢：Synergy 3183 0168

 

　　Watch Pro設計與市面上主流的智能手錶相若，支援IP68防水防塵，邊框用上鋁合金製造，跟機附有印上CMF標誌的標準22毫米快拆式矽膠錶帶，用戶也可按自己喜好更換其他錶帶使用。手錶備有銀色框配淺灰色錶帶、深灰色框配深灰色錶帶、金屬灰色框配橙色錶帶，以及深灰色框配標灰色錶帶選擇。

 

Watch Pro設有1.96吋410 x 502解像度AMOLED熒幕，支援58FPS刷新率顯示及最高600尼特亮度。

手錶邊框用上鋁合金製造，錶身亦設有操作按鍵及揚聲器。

Watch Pro的錶底設有心率和血氧飽和度感測器。

跟機附有印上CMF標誌的標準22毫米快拆式矽膠錶帶。

 

　　Watch Pro設有1.96吋410 x 502解像度AMOLED熒幕，支援58FPS刷新率顯示及最高600尼特亮度，即使戶外使用也能容易觀看。手錶內置340mAh電池，官方稱充滿電在一般情況下提供13天的使用時間，可利用專屬的磁吸式USB線充電。此外，Watch Pro的錶底設有心率和血氧飽和度感測器，並內置GPS功能來取得準確位置、軌跡和距離等運動資料。

 

　　Watch Pro透過藍牙連接手機，可配合專屬手機應用程式、支援Android及iOS的CMF Watch使用。錶身設有揚聲器及麥克風，能直接在手錶上撥打和接聽電話，配合利用AI技術提高通話清晰度，通話時能保持語音質素。另一方面，Watch Pro內置了繼有音樂播放、遙控拍攝、天氣、計時、尋找手機等功能，而且提供了多款錶面更換，更可查看手機收到的通知。

 

　　Watch Pro提供超過110種運動模式，包括跑步、登山、足球等等，也提供即時心率和血氧飽和度監測、睡眠和壓力監測、水份補充和運動提醒等個人健康功能，而所有運動及健康資料均可同步至應用程式查看。

 

手錶內置340mAh電池，可利用專屬的磁吸式USB線充電。

Watch Pro提供超過110

內置GPS功能，運動時可取得準確位置、軌跡和距離等運動資料。

提供即時心率和血氧飽和度監測等功能。

Watch Pro透過藍牙連接手機，連接手機後可直接在手錶通話。

透過CMF Watch手機應用程式，可查看所有運動及健康資料。

 

　　CMF另一產品Buds Pro是一款主動降噪真無線耳機，內置45dB混合式主動降噪功能，利用六個麥克風和軟件演算法，透過捕捉和過濾5,000Hz頻率範圍的聲音來過濾背景噪音，亦擁有Clear Voice技術以確保通話聲音清晰。耳機採用動態低音增強驅動器，結合Ultra Bass技術帶來深沉而豐富的低音效果，兼提供11小時播放時間，配合充電盒更可連續使用39小時。Buds Pro亦可透過Nothing X應用程式，自定按鍵控制、衡音器及降嘈設定。

 

 

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