巴塞隆拿MWC世界流動通訊展發布最新流動產品！科技新概念：Lenovo ThinkBook透明熒幕手提電腦、Motorola捲曲手機型爆登場

西班牙巴塞隆拿世界流動通訊展（MWC），每年舉行期各大科技龍頭紛紛發表了他們最新的科技產品與創新技術。今年也毫不例外，除了有新手機、平板，更有其他穿戴式裝置及概念產品，種類之多是近年罕見。

主打超強攝力

Honor在發表了Magic6 Pro國際版，主打高效能及攝力，採用Snapdragon 8 Gen 3處理器、12GB + 512GB配置及擁有6.8吋2,800 x 1,280解像度熒幕。手機配有5,000萬像素廣角、5,000萬像素超廣角和1.8億像素長焦距三主鏡頭，提供100倍數碼變焦， 3月8日正式上市。此外，Honor同場還發表Magic V2 RSR保時捷設計手機、Honor Pad 9平板及MagicBook Pro 16手提電腦。

年度旗艦手機登場

小米在MWC前夕發表了全新小米14系列手機，分别有14及14 Ultra，也展出了Pad 6S Pro 12.4平板及SU7電動車等新品。其中14 Ultra是年度旗艦級產品，採用Snapdragon 8 Gen 3處理器、16GB + 512GB配置及擁有小米龍晶玻璃的6.73 吋3,200 x 1,440解像度雙曲面AMOLED熒幕。相機方面，14 Ultra採用1吋Sony LYT900感光元件的5000萬像素廣角鏡頭，另配備Sony 5000萬像素超廣角、5000萬像素75mm浮動長焦及5,000萬像素 120mm特寫長焦Leica四鏡頭，亦提供了專業攝影套裝。

全新智能指環

Samsung在MWC雖沒發表新手機，只發表了Samsung Galaxy Ring智能指環。產品提供不同尺碼，內置不同的感測器來紀錄身體狀況，惟暫未有定價及推出日期。不過，Samsung旗下的Samsung Display卻展出了概念手機Cling Band，用上軟性OLED熒幕，特色是其捲曲設計，可配戴手腕上，還內置了心率感應器。

繼續大玩機背燈效

Nothing最新手機Phone（2a）雖在3月5日才發表，但在MWC期間於巴塞羅拿揭示了新一代的Nothing Phone（2a）。該手機沿用過往Nothing手機的透明機背設計，獨有的燈條亦設計成數目字「2」，並搭載MediaTek Dimensity 7200 Pro處理器。其他 規格和功能，待3月5日的發表大會才有答案。

智能眼鏡內置AI

OPPO Air Glass 3輔助實境智能眼鏡為概念產品，設計與傳統眼鏡相同，重量約50克。眼鏡採用 OPPO自家研發的樹脂晶圓衍射光波導鏡片，擁有1.70折射率，顯示亮度均勻性大於50%，入眼峰值亮度超過1,000 尼特。Air Glass 3有OPPO 自主訓練的AI大模型AndesGPT，實際功能可參考官方的影片：https://www.youtube.com/watch?v=SedimxtA73g。

上述的新產品只是MWC的冰山一角。事實上，MWC展會中還有其他值得留意的消息，例如Motorola捲曲式概念手機、Lenovo配備17.3吋透明熒幕的ThinkBook概念手提電腦，甚至HMD預告夏季會推出「Barbie芭比」手機等等。

Motorola捲曲式概念手機。

Lenovo ThinkBook透明熒幕概念手提電腦。

HMD在發布會指今年夏季會推出四款手機，其中一款為「Barbie芭比」。