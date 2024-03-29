Samsung Galaxy A55 5G新登場！首加Samsung Knox Vault保安功能，加強保護敏感資料！高質熒幕影像清晰明亮

主打中階主場的Samsung Galaxy A系列再有新型號上場，它們分别是Galaxy A55 5G和Galaxy A35 5G。兩者之中以Galaxy A55 5G有較強的規格，無論攝力及熒幕均有不俗的表現。

不論是Galaxy A55 5G與Galaxy 35 5G，兩者的設計是完全相同，單憑肉眼觀看是無法分辨，全因兩款手機同樣支援IP67防水防塵，也提供海軍藍、冰川藍、檸檬黃及丁香紫四色選擇，就連尺寸也相差無幾。外觀上的唯一分别，在於Galaxy A55 5G的邊框加入了拉絲花紋。

Galaxy A55 5G用上Infinity-O FHD+ Super AMOLED全屏幕，設有3,200萬像素自拍鏡頭。

提供屏幕指紋解鎖功能。

Galaxy A55 5G沿用同系列的設計。

Galaxy A55 5G配備三個主鏡頭，分别是廣角、超廣角和微距。

兩者之中以Galaxy A55 5G有較強的規格，擁有8GB + 128GB及12GB + 256GB兩款，也支援microSD記憶卡作儲存擴展。搭載了Samsung自家的Exynos 1480處理器、內置5,000mAh大容量電池及支援25W快速充電，安兔兔測試分數得到73萬，較上代的效能有明顯改進。

Galaxy A55 5G配備6.6吋Infinity-O FHD+ Super AMOLED熒幕，支援屏幕指紋解鎖和120Hz刷新率，以及支援在各種光線環境下仍能提供清晰明亮畫面的Vision Booster功能。手機擁有三主鏡頭，分别是5,000萬像素廣角、1,200萬像素超廣角及500萬微距鏡頭，其中廣角鏡頭支援OIS光學防震，也可配合VDIS技術提高攝錄影片時的穩定性，更內置影像信號處理器來提升拍攝畫質。

機身右側設有音量鍵及電源鍵。

USB Type-C介面設於機底，支援25W快速充電。

Galaxy A55 5G支援雙卡雙待，其中SIM 2插槽與記憶卡共用。

整個系列同有四色機身選擇。

Samsung首次在Galaxy A系列加入Samsung Knox Vault保安功能，在有硬件式的防篡改安全功能之下，能建立隔離的運行環境，保護手機免受軟硬件攻擊，並保護敏感資料如PIN碼、密碼和解鎖圖案等。所有儲存的資料經過加密，確保即使手機遺失或被盜，也只有經過熒幕鎖定驗證的用戶能取得資料。

相機的拍攝功能與Samsung其他Galaxy手機相若。

熒幕支援120Hz刷新率。

Galaxy A55 5G搭載Samsung自家的Exynos 1480處理器，安兔兔測試分數得到73萬，較上代的效能有明顯改進。

即使Galaxy A55 5G是中階手機，但其5,000萬像素主鏡頭仍可拍攝細緻的影像。

另一款手機Galaxy A35 5G功能與Galaxy A55 5G相同，備有128GB及256GB版本選擇。手機用上Exynos 1380八核處理器、內置8GB記憶體、5,000mAh電池及擁有6.6吋Infinity-O FHD+ Super AMOLED熒幕。另外也設有5,000萬像素光學防震主鏡頭、800萬像素123°超廣角、500萬像素微距及1,300萬像素自拍鏡頭。定價分别是$2,698及$2,998。

Galaxy A35 5G

總結

Galaxy A55 5G與Galaxy A35 5G可算是「兩兄弟」，兩者軟硬件上有很多相近之處，不過還是Galaxy A55 5G比較實用。

作業系統：Android 14

處理器：Samsung Exynos 1480 2.75GHz八核

記憶體：8GB/12GB RAM / 128/256GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,080 x 2,340像素，6.6吋多點觸控Infinity-O Super AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/25/28/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G n1/5/28/40/41/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 1,200萬像素123°超廣角 + 500萬像素微距（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh鋰電池

體積：161.1 x 77.4 x 8.2毫米

重量：213克

售價：$3, 698 (12GB + 256GB) / $3,298 (8GB + 128GB)

查詢：Samsung 3698 4698



