小米手機 | Xiaomi 14 Ultra正式登場！超強攝影力：擁1吋Leica鏡頭+無段式可變光圈！

小米年度旗艦手機14系列正式登場，其中以14 Ultra擁有最強的攝力，不單擁有頂級規格，更配備Leica 1吋主鏡頭及無段式可變光圈，論攝力是目前眾多旗艦手機中最強。

14 Ultra沿用上代13 Ultra的彷相機機身設計，備有黑、白兩色選擇，支援IP68防水防塵之餘，亦用上高強度鋁合金框架、小米納米科技素皮和小米龍晶玻璃，提高手感及對手機的保護。手機配有3,200 x 1,440解像度的6.73吋AMOLED熒幕，支援1-120Hz可變刷新率、240Hz 觸控採樣率、Dolby Vision、HDR 10+及最高3,000nit亮度等，擁有極高的顯示規格。

支援屏幕指紋解鎖功能。

機背採用小米納米科技素皮以加強質感。

機身右側設有音量鍵及電源鍵。

整個系列同有四色機身選擇。

14 Ultra搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器，配備16GB記憶體及512GB儲存，也支援記憶體擴展功能讓系統有8GB額外記憶體使用，安兔兔測試擁有182萬多分，屬於頂級效能。另一方面，手機支援Wi-Fi 7及5G上網連線，內置5,000mAh電池，支援90W有線HyperCharge和80W無線快速充電，充電至 100%只需33 分鐘，跟機也會附送90W充電器。

USB Type-C介面設於機底，支援90W有線HyperCharge快速充電。

14 Ultra支援雙卡雙待，惟不設記憶卡插槽。

14 Ultra搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器，安兔兔測試擁有182萬多分，屬於頂級效能。

攝影功能是14 Ultra最大特色，設有VARIO-SUMMILUX 1：1.63-2.5／12-120 ASPH 鏡頭組合，有四個覆蓋12mm到120mm焦距的鏡頭，其中5,000萬像素主鏡頭備有ƒ／1.63 - ƒ／4.0無級可變光圈，用上1吋LYT-900感光元件，提供14EV動態範圍及支援OIS光學防震，另外的鏡頭分别有同是5,000萬像素的Leica 75mm浮動長焦、Leica 120mm潛望和Leica 12mm超廣角。

14 Ultra熒幕上方設有3,200萬像素自拍鏡頭。

14 Ultra設有VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 ASPH 鏡頭組合，有四個覆蓋12mm到120mm焦距的鏡頭。

14 Ultra提供最高5倍光學及120倍數碼變焦，也支援14EV動態範圍

以14 Ultra的主鏡頭拍攝，相片質素基本上與數碼相機相同。

拍攝功能方面，14 Ultra提供最高5倍光學及120倍數碼變焦，以及Leica生動及Leica經典攝影風格，更能以16位元UltraRAW的DNG格式儲存相片，以及能攝錄8K 30fps及4K 120fps影片。此外，小米也提供了專業攝影套裝，內有包括有兩級快門按鈕、變焦控制桿、個人化影片錄製按鈕和個人化旋鈕的專用握把和保護殼，亦可配合67mm 濾鏡使用，套用在14 Ultra後有傳統相機的使用體驗。

即使在光線較暗的地方拍攝，也可見到細緻的畫質。

總結

筆者曾經攜帶14 Ultra到烏茲別克拍照，不論是在陽光充足或暗黑環境之下，以主鏡頭拍攝的相片質素基本上與數碼相機相同，這與1吋感光元件及AISP 演算法有直接關係，整體感覺就是一部全功能的相機。

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 3.3GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：3,200 x 1,440像素，6.73吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 / TDD-LTE Band 38/40/41/42/48 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.4

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素主鏡頭 + 5,000萬像素浮動長焦 + 5,000萬像素浮潛望 + 5,000萬像122°超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：161.4 x 75.3 x 9.2毫米

重量：219.8克

售價：$8,999

查詢：小米 3077 3620