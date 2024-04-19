vivo V30 5G登場！機身超薄輕巧！規格全面提升：AI柔光環＋超廣角鏡頭，旗艦級攝影體驗！

vivo V系列為中階手機，主打拍攝能力。新推出的V30 5G也不例外，除了有吸引的外觀，更加強了攝影體驗，整體規格也全面提升，以定價$3,998推出市場有極高的吸引力。

V30 5G採用全新鏡頭布局設計，備有青及黑兩色，青色用上波光粒子工藝；而黑色則用上與獨特AG螢石工藝。手機支援IP54防水防塵，擁有超薄輕巧機身，配以Schott 玻璃機背及鋁合金邊框，再加上7.45毫米厚度及185克重量，帶來輕薄舒適的手感。此外，官方稱V30 5G通過逾 100 次模擬1米高翻滾跌落測試，以及1,000次座壓測試。

V30 5G搭載Snapdragon 7 Gen 3處理器，內置12GB記憶體及512GB儲存，亦支援內存融合技術為系統提供額外12GB記憶體，安兔兔測試得分82萬多，效能算是中上。手機內置5,000mAh電池，支援80W超級快充，兼配備2,800 x 1,260解像度6.78吋AMOLED雙曲面熒幕，支援120Hz刷新率、300Hz觸控採樣率、2,160Hz高頻PWM調光及2,800nits峰值亮度等規格，兼以Schott Xensation玻璃保護。

vivo V30 5G設有5,000萬像素自動對焦92°廣角前置鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖功能。

手機支援IP54防水防塵，擁有超薄輕巧機身，配以Schott 玻璃機背及鋁合金邊框。

vivo V30 5G設有廣角及超廣角雙主鏡頭，旁邊還有AI智能柔光環3.0。

攝影是V30 5G的主打功能，是次設有AI智能柔光環3.0。相對於補光燈，這個柔光環提供50倍補光燈柔和度、100%柔光環面積，以及20%色溫調節，兼會因應人像的距離而提供5段智能調節光暗，拍攝時還可手動調校色溫。無論拍照或攝錄影片，啟動智能柔光環後仍可得到準確的色溫。

機身右側設有電源鍵和音量鍵。

採用USB Type-C介面充電，支援80W超級快充。

vivo V30 5G支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

為了顧及自拍需要，V30 5G配備了5,000萬像素自動對焦92°廣角前置鏡頭，另外也設有兩個同是5,000像素的廣角及119°超廣角鏡頭。其中廣角鏡頭用上1/1.55吋感光元件，支援OIS光學防震及擁有vivo獨家VCS仿生光譜技術，在光源昏暗拍攝的照片亦能準確還原色彩。

AI智能柔光環3.0會因應人像的距離而提供5 段智能調節光暗，拍攝時還可手動調校色溫。

vivo V30 5G本身內置12GB記憶體，亦支援內存融合技術為系統提供額外12GB記憶體。

手機搭載Funtouch OS 14，主畫面設有捷徑列可快速啟動應用程式。

vivo V30 5G採用Snapdragon 7 Gen 3處理器，安兔兔測試得分82萬多，效能算是中上。

vivo V30 5G的主鏡頭能拍攝色彩準確的相片，質素媲美旗艦手機。

總結

縱使V30 5G是中階手機，可是帶來的使用體驗媲美旗艦手機，主鏡頭拍攝的色彩準確加上細緻的畫質，相片質素媲美旗艦手機，加上超薄輕巧機身，筆者覺得V30 5G內外在美兼備。

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 2.63GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,800 x 1,260像素，6.78吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 / TD-LTE Band 38/39/40/41 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.4

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 5,000 萬像素廣角 + 5,000 萬像素119°超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：64.36 × 75.1 × 7.45毫米

重量：186克

售價：$3,998

查詢：vivo 2301 0999