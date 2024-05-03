$2,299榮耀平板！Honor新一代平板Pad 9！12.1吋大熒幕加8個揚聲器，影音體驗一流！性價比高！

Honor在推出Magic6 Pro的同時，還一拼推出了新一代平板Pad 9。產品依舊有輕薄機身，加上大電池、大熒幕及內置八個揚聲器，有極好的影音體驗。

Pad 9設計沿於上代的Pad 8，採用一體成型金屬機身，厚度只有6.96毫米，重量亦只是555克。外觀上唯一分别，是Pad 9的鏡頭改於在機背的中央，並提供灰青兩色選擇。Pad 9設有八個揚聲器，分别位於機身左右及下方，也設有12.1吋2,560 x 1,200解像度的IPS熒幕，這個熒幕擁有88%屏佔比、支援120Hz刷新率及可顯示10.7億色彩，更獲得德國萊茵低藍光與無頻閃認證。

Pad 9熒幕左上角設有800萬像素前置鏡頭。

Pad 9設計沿於上代的Pad 8，採用一體成型金屬機身。

設有1,300萬像素鏡頭，足夠視像會議使用的需要。

Pad 9用上Snapdragon 6 Gen 1處理器，內置8GB記憶體和256GB儲存，也支援 RAM Turbo功能為系統提供額外8GB記憶體使用。在這個規格下，安兔兔測試有52萬多分，效能屬於中上。此外，平板內置8,300mAh電池，支援35W有線快充，官方稱可播放影片11小時。拍攝功能方面，Pad 9設有800萬像素前置鏡頭及1,300萬像素後置鏡頭，足夠視像會議使用的需要。

機身右側設有電源鍵和音量鍵。

Pad 9採用USB Type-C介面充電，還設有揚聲器。

機身另一側也設有揚聲器。

另外四組揚聲器設在機下方。

Pad 9設有12.1吋2,560 x 1,200解像度的IPS熒幕，支援120Hz刷新率。

內置8GB記憶體和256GB儲存，也支援 RAM Turbo功能為系統提供額外8GB記憶體使用。

Pad 9用上Snapdragon 6 Gen 1處理器，安兔兔測試有52萬多分，效能屬於中上。

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 2.2GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,560 x 1,600像素，12.1吋多點觸控IPS

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1

鏡頭：800萬像素（前置） / 1,300像素自動對焦（後置）

電池：內置8,300mAh

體積：278.27 x 180.11 x 6.96毫米

重量：555克

售價：$2,299

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103

同場加映

【深圳直擊】Honor總部及生產線

上周筆者受Honor之邀，到Honor位於深圳的總部，參觀了旗下的攝影實驗室、生產廠房與研發實驗室，過程中亦曾與Honor高層會面。

攝影實驗室模擬真實場景

Honor Magic6 Pro在DxOMark手機拍攝評分中排列首名，與其在中國不同城市及世界各地的攝影實驗室不無關係。是次供媒體參觀的深圳攝影實驗室，擁有⁠⁠全場景自動攝影測試系統，提供多個維度複雜的測試場景，用以測試及開發Honor Image Engine圖像引擎。這些場景涵蓋了亮度範圍0.1至6000 lux亮度，以及2,300K至6,500K色溫，並且使用6軸震動雲臺來模擬手持移動、行走，甚至跑動。攝影實驗室更設有模擬真實場景，裏面有咖啡店、商店、書店與KTV等，讓測試時可獲得現實生活中的真實數據，以作進一步測試。

高層談

Honor首席營銷官郭銳表示，Honor並不只是手機公司，而是一家科技公司，目前在全球有7個研究中心，擁有超過13,000名員工，其中超過60%是研發人員，現時已進入100多個市場，與全球數百家運營商和零售商合作。他又指Honor的手機是AI手機，內置的 NPU（神經處理器單元）能實現以機內系統使用為主的 AI 功能。這個AI技術由四層架構組成，由作業系統、跨系統連接、操作、拍攝及電池等方面已應用了AI技術，可因應用家需要利用AI優化手機，這與其他廠商內置AI功能的手機不同。

Honor首席營銷官郭銳表示（左）與Honor亞太跨國業務部首席執行官王穎碩。

坪山廠房設研發實驗室

Honor在深圳坪山設有生產廠房及研發實驗室，其中⁠⁠手機生產線自動化程度超過85%，裏面有超過40%的生產線設備是由Honor自主研發，每28.5秒便能製造一部手機。

研發實驗室有不同的大型測試器材，圖中的是EMC實驗室 - RSE全電波暗室。