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17/05/2024

吉隆坡直擊！Huawei亞太區新品發布會：智能手錶、平板、手提電腦有齊！Watch Fit 3設計耳目一新！MateBook X Pro 支援AI技術性能提升

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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　Huawei本周在馬來西亞吉隆坡舉辦了亞太區新品發布會，發表了一系列全新產品，繼有Watch Fit 3智能手錶、MateBook X Pro超輕巧手提電腦、MatePad 11.5 S平板、FreeBuds 6i真無線耳機及GoPaint繪畫應用程式，同場也有Watch GT 4及FreeClip的新色系。

 

 

 

 

千元有找智能手錶

 

　　Watch Fit 3是一款性價比高的智能手錶，備有氟橡膠錶帶及皮革錶帶版本，香港定價分别是$999及$1,299。有别於過往Huawei智能手錶的圓形錶面，Watch Fit 3設有1.82吋AMOLED熒幕，全新方形錶面設計有耳目一新的感覺。Watch Fit 3錶身採用鋁金金物料製造，亦有可轉動錶冠方便操作，9.9毫米超薄錶身及重量只有 26克，是Huawei智能手錶系列中最輕薄的一款。

 

 

　　Watch Fit 3提供不同的健康監測功能，如支援卡路里管理，讓用戶了解攝入與消耗差距；當未達到每日活動或脂肪消耗目標時，亦會根據用戶的習慣和天氣條件建議運動類型和時間長度，儼如腕上的私人教練。

 

Watch Fit 3背面設有不同的感測器來追蹤個人健康。

 

備有不同款式的錶帶供用戶選購。

 

性能輕巧兼備手提電腦

 

　　MateBook X Pro有鎂合金外殼，重量只有980克，而厚度亦只有13.5毫米，是一款超輕便的手提電腦。規格方面，MateBook X Pro配備14.2吋柔性OLED熒幕，機身設有兩個Thunderbolt 4及一個USB-C介面，更用上Intel Core Ultra 9處理器，內置32GB記憶體及2TB SSD儲存，擁有超高效能。

 

 

　　MateBook X Pro在設計上實現了系統化創新，從底層設計包括Huawei雲隼架構及鯊魚鰭散熱系統，以至Super Turbo智能化資源調度技術，都可提升產品性能。產品也支援AI技術，提供AI鏡頭及AI聲音功能提供網上會議體驗，也內置AI搜索功能，輸入關鍵字即能跨設備搜尋需要的內容。香港定價$14,998。

 

MateBook X Pro厚度只有13.5毫米，加上重量只有980克，屬於超輕巧手提電腦。

 

機身設有兩個Thunderbolt 4及一個USB-C介面，可連接不同的周邊配件。

 

紙感平板配全新繪畫應用程式

 

　　MatePad 11.5 S主打創作和生產力，配備新一代Huawei PaperMatte熒幕，擁有11.5吋3:2顯示比例，支援144Hz刷新率及2.8K解像度。這個熒幕可將表面反射率降低到2%以下，並消除99%干擾光，即使在陽光下使用也沒問題。另一方面，Huawei PaperMatte熒幕透過納米級蝕刻技術能模擬紙張質感，帶來紙感般的書寫體驗，配合第三代Huaewi M-Pencil 使用有類似紙張書寫、繪畫和塗鴉時的阻力感，與傳統平板相比更提升了47%的書寫體驗。

 

MatePad 11.5 S配備新一代Huawei PaperMatte熒幕，能消除99%干擾光。

 

　　配合新平板的高效性能，Huawei亦推出了自家研發的GoPaint繪畫應用程式。它支援最多241個4K圖層或532個2K圖層，以及有過百種虛擬畫筆和逼真紋理，以及70多種畫筆設定，為繪畫愛好者或專業創作人士提供真實的繪畫體驗。

 

 

 

 

　　此外，Huawei同場亦展示一系列升級的全場景產品，包括配備增強降噪功能的FreeBuds 6i、加入專業級2.8K OLED熒幕的 HUAWEI MateBook 14、Watch GT 4 41mm草木綠配色及FreeClip米色版本。據Huawei表示，Watch Fit 3、MateBook X Pro及MatePad 11.5 S將會陸續在港發售，有機會筆者再另文介紹。

 

FreeBuds 6i配備增強降噪功能。

 

 FreeClip米色版本。

 

 

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