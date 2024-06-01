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01/06/2024

手機推薦 | Honor X7b：$1,699極高性價比5G入門機！3個後置鏡頭、支援9合1像素合成技術！擁出色影音拍攝效果

#數碼潮物 #大容量電池 #5G手機 #像素 #三主鏡頭 #Honor X7b #智能手機 #Android 13 #家電潮物 #Shopping #手機 #Gadget
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　Honor X系列一向都以性價比先行，最新一員X7b也不例外，千多元即能入手5G手機。X7b不僅承襲了堅固耐用和高性能特點，包括有大容量電池及一流的影音體驗，在同價位手機來說算是超值。

 

X7b熒幕上方設有開孔試1,600萬像素前置鏡頭。

X7b沿用Honor經典的三攝鏡頭設計，背蓋設計就採用了精緻的四曲面。

X7b設有三個後置鏡頭，包括1.08億像素標準、200萬像素微距鏡和200萬像素景深。

 

　　X7b沿用Honor經典的三攝鏡頭設計，背蓋設計就採用了精緻的四曲面，增加了手機的整體質感與耐用度，兼提供了青、銀兩色選擇，其中青色有如翡翠的反光效果，而銀色就有鑽石般的紋理。此外，X7b的邊框處理得非常細膩，機身更設有整合指紋辨識功能的電源鍵。

 

　　X7b搭載2,412 x 1,080解像度的6.8吋TFT LCD熒幕，擁有91.3%屏佔比及90Hz刷新率，能顯示1,670萬種色彩，擁有晝夜節律顯示和動態調光功能，還通過了德國萊茵 TÜV 藍光認證。這個熒幕最高提供850尼特峰值亮度適合戶外會觀看，即使在暗黑環境下，也能以最低 2 尼特亮度來顯示內容。配合X7b機身提升了音量200%的雙揚聲器，有很好的影音效果。

 

機頂設有紅外線埠，可配合相關應用程式將手機變成紅外線遙控器。

X7b採用USB Type-C介面充電並支援35W快速充電。

機身右側設有音量鍵和整合指紋辨識功能的電源鍵。

X7b支援雙SIM卡，但不設microSD記憶卡插槽。

 

　　X7b設有三個後置鏡頭，包括1.08億像素標準、200萬像素微距鏡和200萬像素景深，其中標準支援9合1像素合成技術，能加強光源不足環境下拍攝的成像質素。手機提供與其他Honor手機相同的拍攝功能，包括能以前後鏡頭攝錄的Vlog模式。另一方面，X7b擁有800萬像素前置鏡頭，能滿足自拍和視頻通話的需求。

 

　　X7b雖是入門級5G手機，但仍擁有不俗的硬件規格，用上MediaTek Dimensity 6020處理器，內置8GB記憶體和256GB儲存，也提供了RAM Turbo功能讓系統有額外8GB記憶體使用，安兔兔測試有40萬多分。此外，X7b的另一大賣點是其6,000mAh的大容量電池，配合35W超級快充技術，可以在短時間內迅速充電，並提供長達數天的使用時間。

 

X7b內置8GB記憶體和256GB儲存，也提供了RAM Turbo功能讓系統有額外8GB記憶體使用。

拍攝功能與其他Honor手機相同，並提供2倍光學變焦及10倍數碼變焦。

用上MediaTek Dimensity 6020處理器，安兔兔測試有40萬多分。

X7b設有支援9合1像素合成技術的1.08億像素標準鏡頭，拍攝相片的質素在千多元手機來說已經很好。

 

總結

 

　　市場上有不少千多元定價的5G手機，可是像X7b既美觀又實用的就選擇不多，筆者認為X7b以$1,699的定價發售無疑是有極高的性價比。縱使整體功能不俗，較可借是X7b沒有內置NFC功能，否則會更加完美。

 

作業系統：Android 13

處理器：MediaTek Dimensity 6020 2.2GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,412 x 1,080像素，6.8吋多點觸控TFT LCD熒幕

制式：GSM / WCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1

鏡頭：800萬像素超廣角（前置） / 1.08億像素標準 + 5000萬像素廣角 + 200萬像素景深（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo / 指紋感應器

電池：內置6,000mAh

體積：166.7 x 76.5 x 8.24毫米

重量：199克

售價：$1,699

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103

 

 

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