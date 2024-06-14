POCO F6 Pro評測︰高效能配靚芒、攝力出色！$3,699中階手機價錢，享受旗艦手機體驗

POCO的手機一直標榜價低高效能，新一代的F6系列也不例外。整個F6系列分别有F6 Pro與F6，其中F6 Pro擁有較強的規格，在效能、攝影或熒幕均有出色表現，然而定價只是$3,699。

與上代比較，F6 Pro採用全新設計，尤其是其鏡頭布局之區别，加上四曲面玻璃機背用上絲絨拉花，令整部手機的感覺很有質感。手機提供了黑、白兩色選擇，擁有6.67吋3,200 x 1,400解像度AMOLED熒幕，提供94.27%屏佔比，支援Dolby Vision、HDR10+、DCI-P3廣色域、12bit色深顯示、120Hz刷新率、480Hz觸控採樣率及4,000nits峰值亮度等，亦獲得TÜV Rheinland 低藍光、不閃頻及晝夜節律認證。

F6 Pro擁有1,600萬像素自拍鏡頭。

支援屏幕指紋解鎖功能。

四曲面玻璃機背用上絲絨拉花，令整部手機的感覺很有質感。

設有三個主鏡頭，其中廣角鏡頭支援OIS光學防震。

F6 Pro分别有12GB + 512GB及16 GB + 1TB版本，配備Snapdragon 8 Gen 2處理器，支援記憶體擴展功能為系統提供6GB額外記憶體。機內也擁有5,000平方毫米不銹鋼板的LiquidCool 水冷技術 4.0 及 IceLoop 系統，能提高散熱效率，配合狂暴引擎3.0可享更好遊戲體驗。此外，手機內置5,000mAh電池，支援120W超級快速，官方稱只需19分鐘即可手機充滿電。

機頂設有紅外線埠，可配合應用程式作遙控器。

USB Type-C介面設於機底，支援120W超級快速。

音量鍵及源鍵設在機身左側。

F6 Pro支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

F6 Pro是同品牌中擁有最佳的攝影系統，配備5,000萬像素廣角、800萬像素超角及200萬像素微距鏡頭，以及1,600萬像素前置鏡頭，其中廣角鏡頭更支援OIS光學防震及2.0μm 4合1超級像素。配合雙原生ISO Fusion Max技術、動作補償多幀降噪演算法和 POCO 成像引擎之下，能拍攝到更細緻、清晰明亮、色彩更準確的照片。拍攝功能方面，F6 Pro不單提供2倍光學變焦及10倍數碼變焦，亦內置了連拍模式 2.0，單次拍可同時拍攝50張相片及每秒30張的連拍速度。

F6 Pro配備Snapdragon 8 Gen 2處理器，支援記憶體擴展功能為系統提供6GB額外記憶體。

熒幕支援120Hz刷新率，另外也有不同的顯示優化功能。

相機的拍攝功能與其他小米手機相同，提供2倍光學變焦及10倍數碼變焦。

F6 Pro採用Snapdragon 8+ Gen 1處理器，安兔兔測試分數接近157萬，有頂級效能。

配合雙原生ISO Fusion Max技術、動作補償多幀降噪演算法和 POCO 成像引擎之下，F6 Pro拍攝的相片畫質不俗。

總結

對於預算不高又追求效能的用戶來說，F6 Pro 是一個極好的選擇。事實上整部手機的硬件配置不俗，用了上代的旗艦級處理器，加上一流的熒幕及攝力，筆者認為是中階手機的最佳選擇。另一方面，同系列的F6也值得留意，同樣有極強的規格，以$2,999的定價發售。

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.19GHz八核

記憶體：12GB/16GB RAM / 512GB/1TB ROM

顯示屏：3,200 x 1,440像素，6.67吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / TDD-LTE Band 38/40/41 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,600萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 800萬像素超廣角 + 200萬像素微距（主鏡頭）

其他：GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh鋰電池

體積：160.86 x 74.95 x 8.21毫米

重量：209克

售價：$3,699 (12GB + 512GB) / $4,199 (16GB + 1TB)

查詢：小米 3077 3620