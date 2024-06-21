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21/06/2024

榮耀手機 | $4,599入手Honor 200 Pro！內置AI人像攝影！水準可媲美法國攝影工作室Studio Harcourt？

#Gadget #Shopping #數碼潮物 #智能手機 #Android #像素 #攝影功能 #手機
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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Photo: 圖片由作者提供

　　Honor最新在港推出的200系列，以人像攝影為主打功能，並與法國巴黎傳奇級人像攝影工作室Studio Harcourt 攜手合作，以AI為核心技術打造媲美專業級人像攝影的流動拍攝體驗。整個200系列分别有200  Pro、200及200 Lite三款，單看型號已知200 Pro是擁有較強規格。

 

 

　　200 Pro提供青、黑兩色選擇，其中以青色比較特別，機背以海岸曲線作靈感，曲面機背手持有很輕巧的感覺。手機搭載Snapdragon 8s Gen 3處理器，內置12GB記憶體及512GB儲存，更可將儲存空間變成額外12GB記億體使用，安兔兔測試有接近120萬分，有中上的效能。手機內置5,200mAh清海湖電池，支援100W有線超級快充及66W無線快充，官方稱15分鐘可為手機充電50%。

 

200 Pro機背以海岸曲線作靈感，曲面機背手持有很輕巧的感覺。

 

支援屏下指紋解鎖功能。

 

機身右側設有音量鍵和電源鍵。

 

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式作遙控器使用。

 

手機採用USB Type-C介面充電並支援100W有線超級快充。

 

200 Pro支援雙SIM卡及雙卡雙待。

 

手機搭載Snapdragon 8s Gen 3處理器，安兔兔測試有接近120萬分，有中上的效能。

 

200 Pro內置12GB記憶體，更可將儲存空間變成額外12GB記億體使用。

 

　　200 Pro備有6.78吋2,700 x 1,224解像度AMOLED四曲面熒幕，擁有4,000nit峰值亮度、120Hz刷新率、10.7 億色彩顯示及支援HDR Vivid等規格。熒幕亦加入AI護眼功能，可識別用家睡眠意圖和場景習慣，讓綜合視覺疲勞下降14%。另一方面，熒幕還支援3,840Hz超高頻PWM調光技術，配合硬件級低藍光和感應自適應調光等技術來保護雙眼，兼獲得了TÜV萊茵無頻閃及全局護眼3.0雙重認證。

 

200 Pro採用四曲面熒幕，上方設有採用開孔設計的5,000 萬像素前置鏡頭。

 

　　主打人像攝影的200 Pro，搭載5,000萬像素標準、5,000萬像素長焦及1,200萬像素112°超廣角鏡頭，當中標準鏡頭用上同系列最大的1/1.3吋H9000感光元件，兼支援OIS光學防震，提供2.5倍光學變焦及50倍數碼變焦。手機內置AI光影寫真人像引擎，拍攝時能以Studio Harcourt的專業人像攝影為標準，並設有Harcourt生動、Harcourt質感和Harcourt經典人像風格選擇，兼利用AI進行分析來還原人像的面部特徵和細緻度。

 

200 Pro搭載5,000萬像素標準、5,000萬像素長焦及1,200萬像素112°超廣角鏡頭。

 

200 Pro的標準鏡頭用上1/1.3吋H9000感光元件，相片質素媲美一眾旗艦手機。

 

拍攝時能以Studio Harcourt的專業人像攝影為標準，並設有Harcourt生動、Harcourt質感和Harcourt經典人像風格選擇。

 

在人像模式可選用Studio Harcourt的人像風格，拍攝出的硬照有大師級。

 

總結

　　雖說200 Pro不是旗艦手機，可是整體的攝影體驗很好，尤其是人像攝影更見其厲害之處，$4,599的定價尚算合理。即日至6月27 日預訂200 Pro，預訂200 Pro還可獲贈Honor Watch 4（價值$1,099）、碎屏寶服務（價值$899）及Honor 100W無線座充（價值$599）。扣除贈品價錢，即是機價不用三千元即能入手。

 

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 3GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,700 x 1,224像素，6.78吋多點觸控AMOLED

制式：GSM / WCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：5,000萬像素廣角（前置） / 5,000萬像素標準 + 5,000萬像素長焦 + 1,200萬像素112°超廣角（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,200mAh

體積：163.3 x 75.2 x 8.2毫米

重量：199克

售價：$4,599

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103

 

 

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