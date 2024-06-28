Huawei MatePad 11.5"S是一款主打創作和生產力的平板，擁有新一代柔光熒幕，能模擬紙張質感，帶來紙感般的閱讀和書寫體驗。配合M-Pencil（第三代）星閃手寫筆GoPaint專業繪畫軟件之下，讓創作者輕鬆繪畫出作品。

MatePad 11.5"S設計上與同系列平板相若，提供了灰、紫兩色機身選擇，採用了一體化金屬機身，表面經磨砂處理，加上510克的重量及6.2毫米厚度，輕巧手感兼備。平板的一大特色，是設有11.5吋度柔光熒幕，這塊熒幕擁有防眩納米蝕刻技術，可消除99%干擾光⁠，帶來紙感讀寫體驗。同時亦有多層納米磁控光學鍍膜技術，可降低60%螢幕反射率。

MatePad 11.5"S設有11.5吋度柔光熒幕，有多層納米磁控光學鍍膜技術，可消除99%干擾光⁠。

MatePad 11.5"S熒幕上方設有800萬像素前置鏡頭。

平板沿用一體成型外殼設計。

MatePad 11.5"S配有1,300萬像素主鏡頭。

另一方面，MatePad 11.5"S的柔光熒幕採用3:2顯示比例，提供2,880 x 1,840解像度，支援P3廣色域顯示及144Hz高刷新率，亦可根據使用場景自動調節以30Hz–144Hz顯示，擁有極高顯示質素。熒幕更獲得SGS低視覺疲勞2.0金標認證、TÜV Rheinland 無反射認證、硬件級低藍光認證及無頻閃、無反射認證，有效保護雙眼。

MatePad 11.5"S支援Huawei M-Pencil（第三代）星閃手寫筆，並首度內置GoPaint專業繪畫軟件，亦是Huawei Mobile Service最新成員。GoPaint由頂級美術學院和Huawei 2012實驗室八個領域的專家共同打造，用上方天繪畫引擎及支援超多圖層創作，內置超過100種筆刷效果 ，並預設提供油畫、水墨、水彩等特有質地，能還真實寫繪效果。

機身左側設有電源鍵和兩個揚聲器。

USB Type-C介面設在機身右側，還有另外兩個揚聲器。

MatePad 11.5"S支援Huawei M-Pencil（第三代）星閃手寫筆，能以磁吸方式貼在平板機頂充電。

平板的機頂亦設有音量鍵。

設有專屬介面為專屬鍵盤充電。

規格方面，MatePad 11.5"S用上Kirin 9000WL處理器，配備 8GB記憶體和256GB儲存、內置8,800mAh超大容量電池及支援22.5W快充，亦擁有800萬像素前置及1,300萬像素主鏡頭，機身也設有4個揚聲器等。配合HarmonyOS 4.2之下，整體功能與其他Huawei平板無異。

MatePad 11.5"S的柔光熒幕支援144Hz刷新率，與MatePad Pro 13.2看齊。

首度內置GoPaint專業繪畫軟件，配合Huawei M-Pencil（第三代）星閃手寫筆功能足以取代傳統的繪圖板。

MatePad 11.5"S用上Kirin 9000WL處理器，安兔兔測試分數接近60萬，效能足夠繪畫的需要。

總結

MatePad 11.5"S的出現，明顯是針對創作者而設，配合M-Pencil（第三代）星閃手寫筆及GoPaint軟件，功能上足以取代傳統的繪圖板。即使只作電子書使用，其柔光熒幕也帶來很好的觀看體驗。值得留意是，在指定零售商購買MatePad 11.5"S，可獲贈M-Pencil（第三代）星閃手寫筆，$3,388的定價算是超值。

作業系統：HarmonyOS 4.2

處理器：Kirin 9000WL 2.5GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,880 x 1,840像素，11.5吋多點觸控LCD

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：800萬像素（前置） / 1,300萬像素標準（主鏡頭）

電池：內置8,800mAh鋰電池

體積：177.3 x 261 x 6.2毫米

重量：510克

售價：$3,388

查詢：Huawei 8128 8810