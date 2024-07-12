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12/07/2024

CMF旗下首款手機Phone 1登場：可換殼、加配件，玩味十足市場罕見！售價$2,299買得過！

#數碼潮物 #智能手機 #雙卡 #Android 14 #Phone 1 #無線耳機 #智能手錶 #手機 #5G #CMF #Buds Pro2 #Nothing #自拍鏡頭 #Watch Pro 2 #Sony鏡頭 #Nothing OS 2.6 #Gadget #Shopping
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　Nothing旗下子品牌CMF，過去推出過智能手錶及真無線耳機，如今CMF再下一城，推出了首款手機Phone 1。Phone 1與市面上其他手機獨特之處，在於用上可換機殼設計，還可加入不同的實用配件，在現今智能手機市場實屬罕見。

 

 

　　Phone 1備有黑、淺綠及橙色三款選擇，機身支援IP52 防水防塵，其機殼設有螺絲位，透過跟機的螺絲批拆去四枚螺絲及機背右下角的旋轉螺絲，即可將整個背蓋拆出作更換。這個換殼設計還可用作替換煲劇支架、出行卡套及手機掛帶配件，令整部手機的玩味性更高。此外，手機設有6.67吋Super AMOLED熒幕，支援120Hz刷新率及2,000nits峰值亮度。

 

設有1,600萬自拍鏡頭。

支援屏下指紋解鎖功能。

機殼設有螺絲位，拆去四枚螺絲及機背右下角的旋轉螺絲即可將整個背蓋拆出作更換。

縱使Phone 1是入門級5G手機，可是仍配備了Sony的5,000萬像素鏡頭。

 

　　Phone 1搭載MediaTek Dimensity 7300 5G八核處埋器，內置8GB記憶體及256GB儲存，還支援RAM Booster功能為系統提供額外8GB記憶體，安兔兔測試有接近56萬的分數，效能只屬中階水平。同時，Phone 1內置了5,000mAh電池，支援33W有線快充，以及支援5G雙卡雙待等功能，整體來說規格不俗。

 

機身左側設有音量鍵。

電源鍵設在機身右側。

手機採用USB Type-C介面充電，並支援33W有線快充。

Phone 1支援雙SIM卡，其中SIM 2插槽與microSD記憶卡共用。

Phone 1的換殼設計還可用作替換煲劇支架、出行卡套及手機掛帶配件。

 

　　縱使Phone 1是入門級5G手機，可是仍配備了Sony的5,000萬像素鏡頭，配合Nothing TureLens Engine 2.0演算法及Google共同開發的Ultra XDR技術，能拍攝出高品質的相片，配合人像感測器更可實現更準確的散景效果。不過，Phone 1只提供基本的拍攝功能方面，惟足夠日常生活拍攝的需要。

 

Phone 1搭載Nothing OS 2.6，提供的用戶界面及功能與Nothing手機看齊。

相機只提供基本的拍攝功能。

安兔兔測試有接近56萬的分數，效能只屬中階水平。

配合Nothing TureLens Engine 2.0演算法及Google共同開發的Ultra XDR技術，Phone 1能拍攝出高品質的相片。

 

總結

 

　　近年手機都是千篇一律的設計，難得是 Phone 1加入的換殼元素令筆者有新鮮感，最驚喜還是Phone 1搭載Nothing OS 2.6，提供的用戶介面及功能與Nothing手機看齊。其定價只是$2,299，加上玩味十足，屬於高性價比的手機。此外，即日至7月31日，購買Phone 1還可免費獲贈價值$299的淺綠色或藍色機殼，而其他配件也只售$199。

 

作業系統：Android 14

處理器：MediaTek Dimensity 7300 5G 2.5GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：1,080 x 2,400像素，6.67吋多點觸控Super AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/4/5/8 / 4G LTE Band 1/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41/66 / 5G NR N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,600萬像素廣角（前置） / 5,000萬像素廣角 + 人像感測器（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh

體積：164 x 77 x 8毫米

重量：197克

售價：$2,299

查詢：Synergy 3183 0168

 

同場加推新款智能手錶與無線耳機

 

　　CMF在推出Phone 1的同時，還一拼發表Watch Pro 2智能手錶及Buds Pro2真無線耳機。Watch Pro 2採用可更換錶圈設計，支援IP68防水防塵，擁有最長11天的電池續航。手錶配備1.32 吋高解像度AMOLED常亮熒幕，提供超過100種錶面和可自訂選項，並支援超過120種運動模式，可自動識別5種運動，還提供全天候的心率、血氧飽和度和壓力水平監測等功能。功能方面，Watch Pro 2可進行藍牙通話、控制音樂，並使用智能功能，如接收通知、控制相機和查看天氣等。定價$579，備有深灰、灰、橙、藍四色選擇。

 

 

　　另一產品Buds Pro 2設計獨特，提供43小時續航能力，充電10分鐘即可播放7小時。耳機盒有自定功能智能旋鈕，能控制多方面的聲音設置。耳機結合11mm低音驅動單元和6mm高音單元，支援LDAC、Hi-Res Audio Wireless認證和Dirac Opteo，並提供高達50 dB的混合主動降噪功能，亦擁有5,000Hz的頻率範圍。Buds Pro 2內置6個麥克風，配備Clear Voice Technology 2.0和Wind-Noise Reduction 2.0技術保持清晰的通話，定價$499，備有深灰、淺灰、橙、藍四色選擇。

 

 

 

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