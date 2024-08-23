HMD首款自家品牌手機Skyline登場！可買官方零件自行維修？$3,398中階手機設三攝鏡頭

HMD自家品牌的手機正式在港推出，首款型號有Skyline，即將於8月29日發售。它是一款中階手機，不單擁有三攝主鏡頭及吸引的設計，最特别是HMD還與iFixit合作，可直接在iFixit直接購買官方認證的零件自行維修。

筆者初次接觸Skyline，就很有Lumia手機的味道，事實上Skyline結合了Lumia經典的Fabula設計風格，尤其是機身的圓弧邊框，亦由於這個原因，Skyline提供極好的手感。手機採用強化玻璃機背，邊框以100%再生鋁製成，支援IP54防水防塵，備有粉紅、黑及綠色機身選擇，暫時代理Future Power 會先引入粉紅及黑色。

Skyline結合了Lumia經典的Fabula設計風格，尤其是機身的圓弧邊框。

機身特設「即時鍵」，可自設定按下啟動的功能。

音量鍵和電源鍵均設在機身右側。

Skyline用上Snapdragon 7s Gen 2處理器，內置12GB記憶體及256GB儲存，並支援記憶體擴充功能為系統提供額外12GB記憶體。在這個規格之下，安兔兔測試分數接近53萬。手機內置4,600mAh電池，支援33W有線快速、15W Qi2磁吸式無線充電及5W反向充電功能，同時也配備1,080 x 2,400解像度的6.55吋pOLED 螢幕，支援144Hz刷新率及1,000nits亮度，而且熒幕以Corning Gorilla Glass 3保護。

Skyline支援雙SIM卡及eSIM，其中SIM 2插槽與microSD記憶卡共用。

Skyline配備6.55吋開孔式熒幕，設有5,000萬像素自拍鏡頭。

機底除設有USB Type-C介面及揚聲器，角落更有T3螺絲位置，轉開後可讓用戶自行維修手機。

Skyline用上Snapdragon 7s Gen 2處理器，安兔兔測試分數接近53萬。

Skyline設有1,08億像素廣角、1,300萬像素超廣角及5,000萬像素遠攝鏡頭，其中廣角鏡頭支援OIS光學防震，配合HMD獨有的AI Capture Fusion技術能加強照片中的細節。手機提供4倍變焦及20億數碼變焦能力，支援眼動追蹤及手勢拍攝等功能，更配備夜間模式3.0功能強化夜影較果。

Skyline設有1,08億像素廣角、1,300萬像素超廣角及5,000萬像素遠攝鏡頭。

Skyline的1,08億像素廣角鏡頭能拍攝出高畫質的相片。

手機提供4倍變焦及20億數碼變焦能力，支援眼動追蹤及手勢拍攝等功能。

針對手機成癮問題，Skyline加入了Detox數碼排毒模式，啟動後可自訂應用程式和聯絡人進行封鎖，在專注現實生活同時享受平衡的智能手機體驗。另一方面，手機搭載原生Android系統，沒有多餘的應用程式，HMD亦稱會為手機提供二年系統更新及三年安全性更新。

手機搭載原生Android系統，沒有多餘的應用程式。

總結

Skyline功能齊備，以$3,398的定價推出市場尚算合理。除了上述的功能外，還支援eSIM及microSD記憶卡，這方面比其他中階手機優勝。順帶一提，縱使Skyline是可讓用戶自行維修，但針對香港市場原因，代理Future Power還會為香港市場提供售後服務。

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2.4GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：1,080 x 2,400像素，6.55吋多點觸控pOLED 2X

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / LTE Band 1/2/3/4/5/7/8,/12/13/17/20/25/26/28/32/38/40/41/66/71/ 5G NR N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/48/66/71/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e / Bluetooth 5.2

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 1,08億萬像素廣角 + 1,300萬像素超廣角 + 5,000萬像素遠攝（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo / NFC / 指紋感應器

電池：內置4,600mAh

體積：159.84 x75.65 x8.9毫米

重量：209.5克

售價：$3,398

查詢：Future Power 8199 1000