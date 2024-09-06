vivo V40 5G登場！主攻人像拍攝：蔡司專業攝影系統+超薄機身！$5000以下中階手機好選擇

vivo繼V30 5G後，相隔僅僅數月即推出下一代的V40 5G。是次除了依舊有不俗的設計及規格，V40 5G更加入了vivo與蔡司聯合研發的專業攝影系統，進一步提升攝影體驗。

即使從正面觀看，V40 5G與上代的V30 5G無異，可是機背採用全新雙子星鏡頭佈局設計，備有桃及銀灰兩色。桃色用上富深度而生動的紋理，而銀灰色用上AF防指紋塗層及AG螢石工藝。手機支援IP68及IP69 防水防塵，熒幕採用Schott Xensation α玻璃保護，機身四角位置採用鋁合金加固，擁有一定的抗摔能力。

支援屏幕指紋解鎖功能。





手機支援IP68及IP69防水防塵，擁有超薄輕巧機身，配以Schott 玻璃機背及鋁合金邊框。

V40 5G搭載Snapdragon 7 Gen 3處理器，內置12GB記憶體及512GB儲存，也可利用內存記憶體融合功能為系統提供額外12GB記憶體。另一特色是V40 5G用上藍海電池，容量提升至5,500mAh及支援80W超級快充，官方稱49分鐘可為手機充滿電。此外，V40 5G配備2,800 x 1,260解像度6.78吋AMOLED雙曲面熒幕，支援120Hz刷新率、4,500nits峰值亮度及DCI-P3廣色域等規格。

採用USB Type-C介面充電，支援80W超級快充。





機身右側設有電源鍵和音量鍵。





V40 5G支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

V40 5G採用Snapdragon 7 Gen 3處理器，安兔兔測試得分81萬多，效能算是中上。

加入了蔡司專業攝影系統的V40 5G，配備蔡司主攝、蔡司超廣角及蔡司自拍鏡頭，它們均是5,000萬像素，其中主攝鏡頭用上1/1.56吋GNJ感光元件，支援OIS光學防震，比上代曾加2.8倍進光量。手機支援蔡司多焦段人像功能，支援24mm、35mm、50mm的焦距，並提供了七種經典蔡司鏡頭風格，虛化人像拍攝效果，攝錄影片時更提供了行業獨有的蔡司Cinematic風格虛化。

V40 5G設有5,000萬像素蔡司自拍鏡頭。





V40 5G配備蔡司主攝及蔡司超廣角鏡頭，旁邊還有3D AI智能柔光人像系統。





V40 5G的拍攝功能與其他vivo手機無異，但在人像模式加入了七種經典蔡司鏡頭風格。





V40 5G的蔡司主攝鏡頭擁有極出色的影像質素，拍攝出的照片與一眾旗艦手機無異。

V50 Pro加入3D AI智能柔光人像系統，其機背的柔光環透過智能色溫調節功能，可自動調校色溫補光及亮度，呈現自然柔和的膚色和光影效果，3D 識別面部光線技術更能提升 33% 進光量。此外，V40 5G 的美食拍攝功能提供六種預設風格及 3D 虛擬補光系統，拍攝後的相片也可利用AI 擦除功能，快速擦除照片中多餘的元素。

V50 Pro機背的柔光環透過智能色溫調節功能，可自動調校色溫補光及亮度。





拍攝後的相片也可利用AI 擦除功能，快速擦除照片中多餘的元素。

總結

加入蔡司專業攝影系統的 V40 5G，無論日常拍攝或拍攝人像均有出色的表現，整體也提供很好的使用體驗，加上纖薄機身及吸引的顏色，筆者認為以$4,298的定價來說相信有競爭力。

作業系統：Android 14

處理器：Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 2.63GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,800 x 1,260像素，6.78吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 / TD-LTE Band 38/39/40/41 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.4

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 5,000 萬像素廣角 + 5,000 萬像素119°超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器 /. FM收音機

電池：內置5,500mAh

體積：164.16 × 74.93 × 7.58毫米

重量：190克

售價：$4,298

查詢：vivo 2301 0999