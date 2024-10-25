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25/10/2024

Huawei新一代平板：MatePad 12. 2”熒幕靚功能齊備！帶來時尚流動辦公與創作體驗！

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    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　Huawei新一代平板MatePad Pro 12.2”正式在港推出。作為同系列平板最新一員，MatePad Pro 12.2”定為成流動辦工室，配合跟機的磁吸式鍵盤及有電腦使用介面的WPS Office，有力取代傳統筆記本電腦。

 

 

　　MatePad Pro 12.2”設計與Huawei其他平板相若，有金色拉絲花紋的金屬機身，機身僅重512克，厚度亦只有5.5毫米，擁有極高的便攜性。平板設有整合指紋感應器的電源鍵，機身也有八單元陣列揚聲器系統，以及業界最大的3.5c.c.容積後聲腔，帶來強勁的音效，加上內置Huawei Sound技術可得到具空間感的音場聲效。

 

MatePad Pro 12.2”擁有12.2吋OLED PaperMatte柔光屏，即使在陽光直射下，也易於觀看熒幕的內容。

MatePad Pro 12.2”設計與Huawei其他平板相若，有金色拉絲花紋的金屬機身。

MatePad Pro 12.2”配有1,300萬像素標準及800萬像廣角雙主鏡頭。

機頂設有音量鍵。

機身左側設有整合指紋感應器的電源鍵和四個揚聲器。

USB Type-C介面設在機身右側，還有另外四個揚聲器。

 

　　平板最特别的地方，是設有2,800 × 1,840解像度的雙層 OLED PaperMatte 柔光屏，這個熒幕採用納米級像素堆疊技術，壽命比一般OLED提升三倍，擁有2,000,000 : 1 超高對比度、144Hz 高刷新率及 92%屏佔比。熒幕亦有採用防閃爍技術，並有納米級防眩光蝕刻技術，可消除99%環境光干擾，即使在陽光直射下，也易於觀看熒幕的內容，更獲得SGS低視覺疲勞2.0金標認證。

 

MatePad Pro 12.2” 支援Huawei M-Pencil（第三代），可配合GoPaint繪畫應用程式及Huawei Notes應用程式使用。

MatePad Pro 12.2” MatePad Pro 12.2”跟機附送了使用星閃技術連接的磁吸式鍵盤，帶來筆記本電腦的使用體驗。

磁吸式鍵盤提供了基本按鍵及觸控板，還可將平板調校不同角度使用。

 

磁吸式鍵盤有空間收藏及為M-Pencil（第三代）充電， 避免了遺失的可能性。

 

　　MatePad Pro 12.2”用上Kirin T91處理器，內置16GB記憶體和512GB儲存，安兔兔測試分數超過70萬，足夠文書處理及一般娛樂用途。平板內置10,100mAh超大容量電池，支援100W有線快充，更備有1,300萬像素標準及800萬像廣角雙主鏡頭，以及1,600萬像素前置鏡頭。

 

MatePad Pro 12.2”內置電腦介面的WPS Office應用程式，可直接編輯Word、Excel及PowerPoint檔案。

MatePad Pro 12.2”內置升級版GoPaint繪畫應用，配合M-Pencil（第三代）能變身成專業繪畫工具。

MatePad Pro 12.2”用上Kirin T91處理器，安兔兔測試分數超過70萬，足夠文書處理及一般娛樂用途。

 

　　為了有流動辦工室的需要，MatePad Pro 12.2”跟機附送了使用星閃技術連接的磁吸式鍵盤及M-Pencil（第三代），以及藍牙滑鼠。磁吸式鍵盤提供了基本按鍵及觸控板，並內置電腦界面的WPS Office應用程式，帶來筆記本電腦的使用體驗。該鍵盤還可將平板調校不同角度使用，並且有空間收藏及為M-Pencil（第三代）充電， 避免了遺失的可能性。

 

總結

 

　　除了提供電腦使用體驗外，MatePad Pro 12.2”內置升級版的GoPaint繪畫應用程式也不容忽視，配合M-Pencil（第三代）能變身成專業繪畫工具。總括來說，無論是工作或娛樂，MatePad Pro 12.2”都能完全勝任。

 

作業系統：HarmonyOS 4.2

處理器：Kirin T91 2.2GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,800 × 1,840像素，12.2吋多點觸控雙層 OLED PaperMatte

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：8,000萬像素（前置） / 1,300萬像素標準 + 800萬像廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS

電池：內置10,100mAh鋰電池

體積：271.25 x 182.53 x 5.5毫米

重量：512克

售價：$6,699

查詢：Huawei 8128 8810

 

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